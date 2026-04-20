Trump'tan Tahran'a son ihtar! Hürmüz Boğazı için kırmızı çizgi
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen iki haftalık ateşkes sürecine dair kritik bir açıklama yaparak gerilimi zirveye taşıdı. 22 Nisan’da süresi dolacak olan geçici ateşkesin uzatılmasına sıcak bakmadığını belirten Trump, anlaşma masada mühürlenene kadar Hürmüz Boğazı üzerindeki askeri ablukanın tavizsiz devam edeceğini ilan etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ateşkes süresi dolmadan anlaşmaya varılmaması halinde yürürlükte olan iki haftalık ateşkesin uzatılmasının "oldukça düşük bir ihtimal" olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la devam eden ve 22 Nisan’da sona ermesi beklenen iki haftalık ateşkes hakkında açıklamada bulundu. Trump, İran’la ateşkes süresi dolmadan anlaşmaya varılmaması halinde ateşkesin uzatılmasının "oldukça düşük bir ihtimal" olduğunu belirterek, anlaşma kesinleşene kadar Hürmüz Boğazı’nın da kapalı kalacağını vurguladı.
İran tarafının Pakistan’daki görüşmelere katılmayacağı yönünde çıkan haberlere rağmen Trump, Başkan Yardımcısı James David Vance’in günün ilerleyen saatlerinde Pakistan’a varacağını ve İran ile yarın müzakerelerin ikinci turunun başlamasının planlandığını belirtti.