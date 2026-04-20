Trump'tan Tahran'a son ihtar! Hürmüz Boğazı için kırmızı çizgi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la devam eden ve 22 Nisan’da sona ermesi beklenen iki haftalık ateşkes hakkında açıklamada bulundu. Trump, İran’la ateşkes süresi dolmadan anlaşmaya varılmaması halinde ateşkesin uzatılmasının "oldukça düşük bir ihtimal" olduğunu belirterek, anlaşma kesinleşene kadar Hürmüz Boğazı’nın da kapalı kalacağını vurguladı.

İran tarafının Pakistan’daki görüşmelere katılmayacağı yönünde çıkan haberlere rağmen Trump, Başkan Yardımcısı James David Vance’in günün ilerleyen saatlerinde Pakistan’a varacağını ve İran ile yarın müzakerelerin ikinci turunun başlamasının planlandığını belirtti.