Trump'tan sürpriz açıklama! Washington-Pekin hattında kritik randevu

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında Çin’i ziyaret edeceğini ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik ekonomik adımların iki ülke arasındaki temasları koparmadığını belirterek, Pekin yönetimiyle ilişkilerin sürdüğünü söyledi. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlarken ABD-Çin ilişkilerine değindi.

 

Trump, iklim değişikliğiyle ilgili başlıklarda Çin'le herhangi bir işbirliği içinde olmadıklarını ifade etti ve aldıkları bazı ekonomik kararların şu anda ABD-Çin ilişkilerini çok fazla etkilemediğini savundu.

 

"Çin'i nisan ayında ziyaret edeceğim ve Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile görüşeceğim. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. O da yılın ilerleyen aylarında buraya gelecek ve ben bunu heyecanla bekliyorum." diyen Trump, "Şu anda Çin'le ilişkilerimiz çok iyi, Devlet Başkanı Şi ile ilişkilerim çok iyi." değerlendirmesini yaptı.

