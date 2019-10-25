Trump'tan Suriye'deki petrol yataklarının durumuna ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter mesajında, "Dün, Türkiye ve Kürtler üzerine yaptığım konuşmada belirttiğim petrol yatakları, ABD Kürtlerin yardımıyla alana kadar DEAŞ'ın elindeydi. DEAŞ'ın bu yatakları tekrar ele geçirmesine asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, YPG/PKK terör örgütü elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile de telefonda konuştuğunu belirten Trump, "O, bizim yaptıklarımızdan memnun, ben de Kürtlerin yaptıklarından mutluyum. Belki de şu an Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır"." açıklamasında bulundu.

Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili dünkü açıklamasında ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Suriye'nin doğusundaki petrol bölgesinde 200 civarında Amerikan askerinin kalacağını duyurmuştu.