İbn-i Sina yüzyıllar önce uyardı! Doğru kullanılırsa şifa, kucağa kaçarsa fena...
Geleneksel tıbbın en büyük dehası İbn-i Sina yüzyıllar öncesinden bu konuya dikkat çekmiş...
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Geleneksel tıbbın en büyük dehası İbn-i Sina yüzyıllar öncesinden bu konuya dikkat çekmiş...
Modern tıbba asırlar öncesinden ışık tutan İbn-i Sina'nın asırlık reçetelerinden çarpıcı bir uyarı daha gün yüzüne çıktı. Sulak alanlarda, göl ve dere kenarlarında kendiliğinden büyüyen kamış bitkisinin faydalarını el-Kanun fi't Tıbb adlı kitabında sıralayan büyük hekim, gizli bir tehlikeye karşı da insanlığı uyarıyor: Doğru kullanıldığında şifa dağıtan bu bitkinin çiçeği, kulağa kaçtığı an sağırlığa neden olabiliyor! İşte İbn-i Sina'dan kamışın faydaları ve zararları…
Geleneksel tıbbın en büyük dehası İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce kaleme aldığı şifa kaynakları, günümüzde hem rehber olmaya hem de şaşırtmaya devam ediyor.
Büyük hekimin özellikle su kenarlarında, gölet ve nehir yataklarında sıkça rastlanan kamış bitkisi üzerine yaptığı analizler, doğanın hem nasıl bir eczane hem de nasıl bir tehlike barındırabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. İbn-i Sina, el-Kanun fi't Tıbb kökünden yaprağına kadar tam bir şifa deposu olan kamışın, yanlış bir temas halinde kalıcı işitme kayıplarına yol açabileceğini belirterek çok kritik bir uyarıda bulundu. İşte "Tıbbın Şahı"nın kaleminden, saçkırandan akrep sokmasına kadar şifa olan kamışın bilinmeyen faydaları ve o korkutan sağırlık riski...
Kamışın çiçeği, kulak içine girerse sağırlığa neden olur Kökü ve yaprakları, temizleyici etkiye sahiptir
Vücuttan yabancı cisimleri çeker Kökü, yabani soğan ile vücuda uygulanırsa batan diken ve yabancı cisimleri çıkarır Taze yaprakları, pansuman olarak şarbon ve akut apselere iyi gelir Yanmış kamış, saçkıran ve kafadaki impetigoya iyi gelir Akrep sokmalarında kullanılır
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