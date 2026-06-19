İbn-i Sina yüzyıllar önce uyardı! Doğru kullanılırsa şifa, kucağa kaçarsa fena...

Büyük hekimin özellikle su kenarlarında, gölet ve nehir yataklarında sıkça rastlanan kamış bitkisi üzerine yaptığı analizler, doğanın hem nasıl bir eczane hem de nasıl bir tehlike barındırabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. İbn-i Sina, el-Kanun fi't Tıbb kökünden yaprağına kadar tam bir şifa deposu olan kamışın, yanlış bir temas halinde kalıcı işitme kayıplarına yol açabileceğini belirterek çok kritik bir uyarıda bulundu. İşte "Tıbbın Şahı"nın kaleminden, saçkırandan akrep sokmasına kadar şifa olan kamışın bilinmeyen faydaları ve o korkutan sağırlık riski...