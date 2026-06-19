  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yer altından servet çıktı: 5 kilometre derinlikteki bu sürprizi kimse beklemiyordu TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda arttı Beklenmedik tercih sonrası... Transfer planları sil baştan! Fenerbahçe'de tüm planlar çöpe gitti Gram altın güne kayıpla başladı: İşte 19 Haziran güncel altın fiyatları Peki siz hangisini kullanıyorsunuz? Katı sabun mu, sıvı sabun mu? Kuraklıkla ortaya çıkan adacıklar suya gömüldü Sadece üç damla ile... Raflardaki gizli şifacı: Aktarlarda yok satıyor Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse Özgür Özel bakın ne yapacak! Sinsi plan belli oldu Milyonlarca kişi merakla bekliyor! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 19 Haziran – 3 Temmuz tarihlerinde indirime doyuracak! Tarım Kredi'de dev kampanya başladı
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
İbn-i Sina yüzyıllar önce uyardı! Doğru kullanılırsa şifa, kucağa kaçarsa fena...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İbn-i Sina yüzyıllar önce uyardı! Doğru kullanılırsa şifa, kucağa kaçarsa fena...

Geleneksel tıbbın en büyük dehası İbn-i Sina yüzyıllar öncesinden bu konuya dikkat çekmiş...

#1
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce uyardı! Doğru kullanılırsa şifa, kucağa kaçarsa fena...

Modern tıbba asırlar öncesinden ışık tutan İbn-i Sina'nın asırlık reçetelerinden çarpıcı bir uyarı daha gün yüzüne çıktı. Sulak alanlarda, göl ve dere kenarlarında kendiliğinden büyüyen kamış bitkisinin faydalarını el-Kanun fi't Tıbb adlı kitabında sıralayan büyük hekim, gizli bir tehlikeye karşı da insanlığı uyarıyor: Doğru kullanıldığında şifa dağıtan bu bitkinin çiçeği, kulağa kaçtığı an sağırlığa neden olabiliyor! İşte İbn-i Sina'dan kamışın faydaları ve zararları…

#2
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce uyardı! Doğru kullanılırsa şifa, kucağa kaçarsa fena...

Geleneksel tıbbın en büyük dehası İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce kaleme aldığı şifa kaynakları, günümüzde hem rehber olmaya hem de şaşırtmaya devam ediyor.

#3
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce uyardı! Doğru kullanılırsa şifa, kucağa kaçarsa fena...

Büyük hekimin özellikle su kenarlarında, gölet ve nehir yataklarında sıkça rastlanan kamış bitkisi üzerine yaptığı analizler, doğanın hem nasıl bir eczane hem de nasıl bir tehlike barındırabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. İbn-i Sina, el-Kanun fi't Tıbb kökünden yaprağına kadar tam bir şifa deposu olan kamışın, yanlış bir temas halinde kalıcı işitme kayıplarına yol açabileceğini belirterek çok kritik bir uyarıda bulundu. İşte "Tıbbın Şahı"nın kaleminden, saçkırandan akrep sokmasına kadar şifa olan kamışın bilinmeyen faydaları ve o korkutan sağırlık riski...

#4
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce uyardı! Doğru kullanılırsa şifa, kucağa kaçarsa fena...

Kamışın çiçeği, kulak içine girerse sağırlığa neden olur Kökü ve yaprakları, temizleyici etkiye sahiptir

#5
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce uyardı! Doğru kullanılırsa şifa, kucağa kaçarsa fena...

Vücuttan yabancı cisimleri çeker Kökü, yabani soğan ile vücuda uygulanırsa batan diken ve yabancı cisimleri çıkarır Taze yaprakları, pansuman olarak şarbon ve akut apselere iyi gelir Yanmış kamış, saçkıran ve kafadaki impetigoya iyi gelir Akrep sokmalarında kullanılır

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lawrence Wong Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Gündem

Lawrence Wong Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre; Singapur Başbakanı Lawrence Wong, 19 Haziran'da Türkiye'ye gelecek. ..
Camideki cinsel ilişki rezaletine tutuklama!
Gündem

Camideki cinsel ilişki rezaletine tutuklama!

İzmit'te bir camiye girerek ahlaksızca eylemlerde bulunan ve bu iğrençliği "fantezi" safsatasıyla savunan şahıslardan biri tutuklandı. ..
Konut satışlarında ibre tersine döndü
Ekonomi

Konut satışlarında ibre tersine döndü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında toplam konut satış sayısının 93 bin 333 olduğunu duyurdu.
Çocukları korumak için yasaklanmıştı! Roblox 680 gün sonra erişime açıldı
Gündem

Çocukları korumak için yasaklanmıştı! Roblox 680 gün sonra erişime açıldı

Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı için Türkiye’de uzun süredir erişim engeli bulunan oyun platformu Roblox, yeniden..
Mali'de Müslüman sivillere yönelik sessiz soykırım!
Dünya

Mali'de Müslüman sivillere yönelik sessiz soykırım!

Batı Afrika ülkesi Mali'de ordu ve Rus güçlerine ait insansız hava araçlarının sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Yerel halk Müslümanlar..
Türkiye güne operasyonla uyandı: Peş peşe gözaltına alındılar
Gündem

Türkiye güne operasyonla uyandı: Peş peşe gözaltına alındılar

Terör örgütü DEAŞ'e yönelik kritik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23