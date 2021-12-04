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Dünya Trump’tan sosyal medya girişimi! 1 milyar dolar yatırım hedefliyor
Dünya

Trump’tan sosyal medya girişimi! 1 milyar dolar yatırım hedefliyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni sosyal medya girişimi Trump Medya ve Teknoloji Grubu ve Digital World Acquisition Corp. bir grup yatırımcıdan yaklaşık 1 milyar dolar almak üzere abonelik anlaşmalarına girdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 23:28:00 -
Trump’tan sosyal medya girişimi! 1 milyar dolar yatırım hedefliyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni sosyal medya girişimi Trump Medya ve Teknoloji Grubu ve Digital World Acquisition Corp. (DWAC) bir grup yatırımcıdan yaklaşık 1 milyar dolar almak üzere abonelik anlaşmalarına girdiğini duyurdu.

Reuters’ın haberinde, geçen ay başında Trump’ın sosyal medya şirketi Truth Social için Trump Medya ve Teknoloji Grubu ile birleşen DWAC'ın ortaklığa 293 milyon dolar ayırarak, toplam yatırımı 1,25 milyar dolara çıkaracağı belirtildi.

Haberde, anlaşmada Trump Media’nın değerinin 875 milyon dolar olarak belirlendiği ve DWAC’ın Trump destekçileri ve günlük işlemciler tarafından yükseltilen hisseleri de hesaba katıldığında toplam değeri 3 milyar dolara çıkarmak üzere 1 milyar dolar yatırım toplamaya çalıştığı kaydedildi.

Henüz sosyal medya uygulaması Truth Social’ı faaliyete geçirmeyen grubun, girişimle ilgili iddialar üzerinden kar elde etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, büyük Wall Street kurumlarının itibar endişelerinden dolayı gruba yatırımdan uzak durduğunu, fakat bazı özel yatırım fonları, aile şirketleri ve bireylerin katılımının beklendiğini bildirdi.

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