Trump'tan şoke eden Maduro planı! Muhalefet liderini...

CNN İspanyolca'nın internet sitesinde yayınlanan ve Beyaz Saray'a yakın kaynaklara dayandırılan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela muhalefet lideri ve Ulusal Meclis'in başkanı Juan Guaido'yu ülkenin devlet başkanı olarak tanımayı düşünüyor.

Maduro hedefte!

Beyaz Saray henüz bu konuda bir açıklama yapmazken, bunun Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro üzerindeki baskıyı artıracak önemli bir hareket olacağı düşünülüyor.

Darbe olmazsa, Maduro 2025'e kadar görevde kalacak

Geçen hafta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesi'nde düzenlenen törende yemin ederek, 2025 yılına kadar kalacağı görevine resmen başlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu gelişme üzerine "Maduro rejiminin gayri meşru olduğunu" ifade ederek, ABD'nin Venezuela'ya 'gerçek' bir demokrasinin yeniden gelmesi için, ekonomik ve diplomatik gücünü sonuna kadar kullanacağını söylemişti.

ABD güdümündeki 14 ülke Maduro'yu tanımayacaklarını duyurmuştu

Ayrıca Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımayacaklarını açıklamış ve Maduro'ya göreve başlamama çağrısı yapmıştı.