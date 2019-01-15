0553 313 94 23

Trump'tan şoke eden Maduro planı! Muhalefet liderini...

CNN'e göre ABD Başkanı Trump, Venezuela'nın muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanımayı düşünüyor.

15 Ocak 2019 Salı 23:58
Trump'tan şoke eden Maduro planı! Muhalefet liderini...

CNN İspanyolca'nın internet sitesinde yayınlanan ve Beyaz Saray'a yakın kaynaklara dayandırılan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela muhalefet lideri ve Ulusal Meclis'in başkanı Juan Guaido'yu ülkenin devlet başkanı olarak tanımayı düşünüyor.

Maduro hedefte!

Beyaz Saray henüz bu konuda bir açıklama yapmazken, bunun Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro üzerindeki baskıyı artıracak önemli bir hareket olacağı düşünülüyor.

Darbe olmazsa, Maduro 2025'e kadar görevde kalacak

Geçen hafta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesi'nde düzenlenen törende yemin ederek, 2025 yılına kadar kalacağı görevine resmen başlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu gelişme üzerine "Maduro rejiminin gayri meşru olduğunu" ifade ederek, ABD'nin Venezuela'ya 'gerçek' bir demokrasinin yeniden gelmesi için, ekonomik ve diplomatik gücünü sonuna kadar kullanacağını söylemişti.

ABD güdümündeki 14 ülke Maduro'yu tanımayacaklarını duyurmuştu

Ayrıca Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımayacaklarını açıklamış ve Maduro'ya göreve başlamama çağrısı yapmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 23:58
  1. abd
  2. Devlet Başkanı
  3. trump
  4. Maduro
  5. venezüela
  6. juan guaido
  7. muhalefet lideri
  8. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nairobi'de otele yapılan saldırı
    1. Nairobi'de otele yapılan saldırı
    2. Nevşehir'de eğitime kar engeli
    3. Hava ulaşımına "şiddetli rüzgar" engeli
    4. Sakarya'da eğitime kar engeli
    5. AB İngiltere ile anlaşmasız ayrılığa..
    6. Pompeo'dan İran'ın fırlattığı uzay..
    7. Atiker Konyaspor'da Erzurumspor maçı..
    8. Yemen'de 5 kişi koleradan öldü
    9. "Avrupa için acı bir gün"
    10. Katar'dan Suriyeli mültecilere 50..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ocak 2019
    12. Gaziantep'te zincirleme trafik kazası:..
    13. Denizli'de öğrenci servisi devrildi:..
    14. Sudan'da gösterilere göz yaşartıcı..
    15. Trump'tan şoke eden Maduro planı!..
    16. Teknolojinin yıldızlarına müjde! 81..
    17. GÜNCELLEME - Mersin'de kuvvetli..
    18. Theresa May hükümeti hakkında..
    19. Manisa'da korkutan deprem!
    20. Babel resmen Fulham'da!
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Eski CHP'li vekil canlı yayında İzmir adayını açıkladı! İşte o isim
    Eski CHP'li vekil canlı yayında İzmir adayını açıkladı! İşte o isim