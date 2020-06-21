Trump'tan şaşırtan talimat: Vaka sayılarının fazla olmasını bakın neye bağladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Sessiz çoğunluk her zamankinden daha güçlü" olduğunu söyleyerek çıktığı sahnede salonu dolduranlar tarafından uzun süre alkışlandı. Trump, pandemi döneminin ortasında seçim çalışmaları kapsamında Oklahoma eyaletinde ilk mitingini başlattı, ancak Trump siyasi güç gösterisinin yanında yeni koronavirüs vakalarıyla karşılaştı.

Başkan Donald Trump, yanlıları sabahın erken saatlerinden itibaren ilk kampanya mitingine ev sahipliği yapan Oklahoma eyaletindeki Tusla Arena spor salonunun dışında toplanmaya başladı.

Çocukların daha güçlü bağışıklık sistemlerine sahip olduklarını ve koronavirüse karşı savunmasız olmadıklarını için ABD’deki okulların yeniden açılması gerektiğini söyleyen Trump, "Çocuklar bizden çok daha güçlüler, Okulları sonbaharda açmalıyız" ifadelerini kullandı.

Trump: Kravatıma su dökmek istemedim

Trump, geçen hafta bir konuşması öncesinde yürürken zorlandığı görüntüler için kaygan bir zemindi, deri tabanlı ayakkabıları ile rampadan aşağı doğru dikkatli bir şekilde yürüdüğünü ve sonra bir bardak su içmek için iki elini niye kullandığını açıkladı. Trump, "kravatıma su dökmek istemedim" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, ülke çapında ırksal adaletsizlikle ilgili protestoların ardından Konfederasyon generallerinden sonra adlandırılan askeri üsleri yeniden adlandırma da dahil olmak üzere kültürel ve ekonomik meseleleri de ele aldı.

Trump, "Tarihimizi tahrip etmeye, güzel anıtlarımızı kutsallaştırmaya çalışıyorlar. Heykellerimizi yıkın ve kontrol taleplerine uymayan herkesi cezalandırın, iptal edin ve zulmedin. “Yeni baskıcı rejimlerini dayatabilmeleri için mirasımızı yıkmak istiyorlar" İfadelerini kullandı.

ABD medyasına yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasını protestoları desteklemekle, Covid-19 salgını ile ilgili sorunları görmezden gelmekle suçladı. Trump, sahnede Amerikan medyasını Demokrat Parti’den rakibi Joe Biden’ı desteklemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde düzenlenen seçim mitinginde Amerikan medyasının koronavirüs konusunu kendi yararlarına manipüle ettiğini, virüsün bazı yönlerini ve yayılmasını küçümsediklerini söyledi.

Trump, "ABD medyası asla Covid-19 salgını hakkında konuşmuyor. 5. Caddede yürürken veya Demokrat Parti tarafından yönetilen bir şehrin caddesinde yürürken 25 bin insan maskelerini takmıyor dediğini duymadınız" dedi.

Trump, Black Lives Matter protestocularının çoğunun vandalizme giriştiğini ve özel mülkiyetleri yok ettiklerini söyledi.

"ABD sınırlarını Çin ve Avrupa'ya kapattıktan sonra binlerce Amerikalının hayatını kurtardım"

Trump, "Yağmacılar, anarşistler, ajitatörler dediğimde başkanımızın söylemesi ne kadar korkunç bir şey diyorlar. Ama Covid-19 ile ilgili bir şeylerden bahsettiklerini duymuyorsunuz. “ABD sınırlarını Çin ve Avrupa’ya kapattıktan sonra koronavirüsün yayılmasını önleyerek yüzlerce ve binlerce Amerikalının hayatını kurtardığını belirten Trump, ” ABD’de 25 milyon kişi Covid-19 için test edildi, bu yüzden onaylanan toplam vaka sayısı yüksek görünüyor" dedi.

Trump, “Bu kadar çok test yaptığınızda çok fazla vaka tespit edersiniz. O yüzden ekibime testleri azaltalım lütfen dedim” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs testleri pozitif çıkanlar kimseyle temas ettirilmedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde başlattığı seçim mitingi öncesinde görevli 6 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Trump’ın, seçim kampanya iletişim direktörü Tim Murtaugh, yaptığı açıklamada, "Bugün görevli personellere miting öncesinde yapılan korona irüs testlerinde 6 görevlinin testleri pozitif çıktı. 6 kişiye hızlı bir şekilde karantina tedbirleri uygulandı. Koronavirüs testleri pozitif olan kişiler veya pozitif kişiler ile teması olan hiç kimse bugünkü mitingde katılımcıların veya seçilmiş kişilerin yanında olmadı" ifadelerini kullandı.

Protestocular ile Trump taraftarları arasında karşılıklı atışmalar yaşandı

Trump’ın seçim mitinginin yapıldığı spor salonunun dışında, Black Lives Matter protestocuları ile Trump taraftarları arasında karşılıklı atışmalar yaşandı. Polis’in zamanında müdahalesi ile olaylar anıda bastırıldı. Taraflar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. ABD Başkanı Donald Trump, yoğun eleştiriden sonra Oklahoma eyaletindeki mitingini ABD’de Siyah köleliğin sona ermesinin anısına 19 Haziran, yıldönümü ile çakışmaması nedeniyle mitingini bir gün sonraya 20 Haziran’a ertelenmişti.