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Dünya Trump’tan şaşırtan İran açıklaması!Ağırdan alıyoruz
Dünya

Trump’tan şaşırtan İran açıklaması!Ağırdan alıyoruz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trump’tan şaşırtan İran açıklaması!Ağırdan alıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yaptırımlar ve ekonomik abluka nedeniyle ciddi bir darboğaza sürüklendiğini savundu. Tahran yönetimiyle müzakerelerin yavaş ilerlediğini belirten Trump, süreci “satranç oyununa” benzetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile sürdürülen diplomatik temaslara ve Tahran yönetiminin ekonomik durumuna ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Trump, müzakerelerde aceleci davranmadıklarını belirterek, “Görüşmeleri ağırdan alıyoruz. Onlarla yalnızca yarı müzakere yürütüyoruz.” dedi.

'İRAN'IN ASKERLERİNE ÖDEYECEK PARASI KALMADI'

İran'ın içinde bulunduğu ekonomik darboğaza dikkat çeken Trump, "Devasa enflasyonu ve hiç parasının olmaması gerçeğiyle İran'ı sadece izliyoruz." diye konuştu.

Ablukanın İran rejiminin ekonomik krizini daha da derinleştirdiğini anlatan ABD Başkanı Trump çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "İran ekonomik olarak çok kötü durumda ve askerlerine ödeyecek parası kalmadı." ifadelerini kullandı.

'BU BİR SATRANÇ OYUNU GİBİ'

Küresel enerji piyasalarındaki duruma da değinen Trump, petrol fiyatlarındaki düşüşün Amerikan halkı üzerindeki olumlu yansımalarını vurguladı. Konuşmasında sürecin geleceğine dair mesajlar veren Trump, şunları kaydetti:

"Petrolün varil fiyatının 75 dolara gerilemesiyle ABD'liler savaştan daha az etkileniyor. İşler yoluna girecek. Her zaman yoluna girdiği gibi. Bu bir satranç oyunu gibi."

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