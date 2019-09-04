0553 313 94 23

Trump'tan Ruhani'ye yeşil ışık

ABD Başkanı Trump, New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme ihtimaline açık olduğunu söyledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 23:52
Trump'tan Ruhani'ye yeşil ışık

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye açık olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının dış politikayla ilgili sorularını yanıtladı.

İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını kaydeden Trump, İran'ın 2,5 yıl önceki ülke olmadığını ve ABD ile anlaşma yapmayı çok istediğini savundu.

Beyaz Saray, skandalı itiraf etti: Başkan Trump yalan söyledi

Bu ayın sonunda New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşüp görüşmeyeceğiyle ilgili bir soruya Trump, "Bilmiyorum. Her şey mümkün. Kendi sorunlarını çözmek istiyorlar. Finansal olarak kötüye gidiyorlar. Biz bu sorunları 24 saatte çözebiliriz." diye yanıt verdi.

"Macron üzerinden konuşmuyoruz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un arabuluculuk girişimine de değinen Trump, "Cumhurbaşkanı Macron'un dahlini takdir ediyorum ama Macron üzerinden konuşuyor değiliz, direk ilgili kişilerle konuşuyoruz. (İran ile) Anlaşmak için kimseye ihtiyacımız yok, doğrudan anlaşma yapabiliriz." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı son olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceğini bildirmişti.

"Huawei ulusal güvenlik meselesi"

Öte yandan Trump, Çinli Huawei firmasıyla ilgili değerlendirmesinde, "Huawei, ordumuz ve istihbarat kurumlarımız için önemli bir endişe kaynağı. Bu yüzden Huawei ile iş yapmıyoruz. Bu bir ulusal güvenlik meselesi." ifadesini kullandı.

İngiltere'deki son gelişmelere de değinen Trump, Başbakan Boris Johnson'ın iyi bir arkadaşı olduğunu vurgulayarak, "Boris nasıl kazanacağını bilir. Onun için endişelenmenize gerek yok." yorumunu yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 23:52
  1. Ordu
  2. Huawei
  3. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  4. Trump
  5. İran Cumhurbaşkanı Ruhani
  6. Hasan Ruhani
  7. Donald Trump
  8. Beyaz Saray
  9. İran
  10. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarına içki içiren anne ve baba Uşak’ta gözaltına alındı
    1. Çocuklarına içki içiren anne ve baba..
    2. NRA, San Francisco'da "iç terör..
    3. ABD’den İran Devrim Muhafızları..
    4. İngiliz vekil, Boris Johnson'ın..
    5. Kovacs, Zorlu PSM'de sahne aldı
    6. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    7. Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak..
    8. Anadolu Ateşi Kastamonu'da sahne aldı
    9. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2019
    10. Kalp krizi geçiren Milli Görüşçü eski..
    11. Trump'tan Ruhani'ye yeşil ışık
    12. Son 6 yılda çalışan sayısı yüzde 38..
    13. Bolsonaro'dan Şili'deki 1973 darbesine..
    14. Türkiye'den Ukraynalı askerlere eğitim
    15. İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten..
    16. Kadıköy’de minibüs şoförünün trafikte..
    17. Şampiyon kayakçı Hirscher'den..
    18. İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu
    19. İran'dan, ABD'nin Devrim Muhafızları..
    20. Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan..
    21. "Güney Geçiş Konseyi ile şu ana kadar..
    22. Android 10 yayınlandı mı? Güncelleme..
    23. İngiliz parlamentosu, hükümetin erken..
    24. İzmir’de cinayet zanlılarının evinin..
    25. Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol..
    26. Yönetmen Özpetek'e Venedik'te ödül
    27. Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye..
    28. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni..
    29. Türkiye Çekya basket maçı ne zaman..
    30. İngiliz Parlamentosu’ndan ‘Anlaşmasız..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: Gerçek Kürt isyanını HDP/PKK il binaları önünde başlatıyoruz
    Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: Gerçek Kürt isyanını HDP/PKK il binaları önünde başlatıyoruz
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu