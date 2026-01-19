  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 2 milyon 760 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar! İsrail, işgal altındaki Batı Yaka'da Filistinlilere ait 700 dönüm araziye el koydu Siyonist virüs yayılıyor Suriyeliler, bölgenin terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılmasını kutladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Suriye’de Türkmenleri de hak ettikleri konuma taşıyacağız İran'da sessiz katliam! Doktorların raporu dünyayı sarstı: Ölü Sayısı 16 bini geçti Erdoğan ile İmamoğlu kıyası vicdanen abestir Bakan Bayraktar: "Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz görevlerinin başında" PKK Suriye’den kovuluyor Köşeye sıkışan Abdi Şam’a koştu! Şara ile görüşmeye gitti!
Dünya Trump’tan Orban’a "Barış Kurulu" mektubu: Macaristan kurucu üye oldu!
Dünya

Trump’tan Orban’a "Barış Kurulu" mektubu: Macaristan kurucu üye oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’tan Orban’a "Barış Kurulu" mektubu: Macaristan kurucu üye oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, "Barış Kurulu" projesini genişletiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı da kurucu üye olarak davet eden Trump, Gazze ve dünya barışı için yeni bir ittifakın fitilini ateşledi. Orban, teklifi "onur" duyarak kabul ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ve dünya barışı için kurguladığı yeni diplomatik yapı şekillenmeye devam ediyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump’tan aldığı mektubu sosyal medya hesabından paylaşarak, Macaristan’ın resmen "Barış Kurulu"na davet edildiğini duyurdu. Orban, bu daveti kabul ettiğini bildirerek Trump ile olan yakın ittifakını bir kez daha tescilledi.

YENİ DÜNYA DÜZENİ: 3 ANA ORGAN

Diplomatik kaynaklardan sızan bilgilere göre Trump’ın kurduğu bu yeni yapı üç sacayağından oluşuyor: Barış Kurulu, Barış Kurulu Yönetim Kurulu ve doğrudan kriz bölgesine odaklanan Gazze Yönetim Kurulu. Başkanlığını bizzat Trump’ın yapacağı bu kurulların, Birleşmiş Milletler’e alternatif bir güç odağı haline gelmesi bekleniyor.

ERDOĞAN VE ORBAN AYNI MASADA

Trump, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Gazze’nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu bir kurucu üye olarak bu yapıya davet etmişti. Türkiye’nin ardından Macaristan’ın da sisteme dahil olması, Trump’ın "güçlü liderler" odaklı yeni diplomasi trafiğinin bir parçası olarak görülüyor.

GAZZE İÇİN 20 MADDELİK PLAN

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un 14 Ocak’ta başlattığı 20 maddelik Gazze planının ikinci aşaması, bu kurullar üzerinden yürütülecek. Planın temelinde Gazze’nin askeri ve idari olarak yeniden yapılandırılması yatıyor.

 

Ateşkeste ikinci aşama Gazze’de acı tablo
Ateşkeste ikinci aşama Gazze’de acı tablo

Dünya

Ateşkeste ikinci aşama Gazze’de acı tablo

Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba
Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba

Gündem

Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba

Sadakataşı Gazzeli savaş mağdurlarına protez desteği sağladı
Sadakataşı Gazzeli savaş mağdurlarına protez desteği sağladı

Aktüel

Sadakataşı Gazzeli savaş mağdurlarına protez desteği sağladı

ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Gazze Barış Kurulu" daveti
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Gazze Barış Kurulu” daveti

Gündem

ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Gazze Barış Kurulu” daveti

Trump’ın Gazze Konseyi’nde yer alacak siyonist milyarder kim?
Trump’ın Gazze Konseyi’nde yer alacak siyonist milyarder kim?

Dünya

Trump’ın Gazze Konseyi’nde yer alacak siyonist milyarder kim?

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ilk resmi adımı attı! Başkan Şaas’tan ‘onay’ açıklaması geldi
Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ilk resmi adımı attı! Başkan Şaas’tan ‘onay’ açıklaması geldi

Dünya

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ilk resmi adımı attı! Başkan Şaas’tan ‘onay’ açıklaması geldi

Gazze'de doğum oranındaki korkunç düşüş tedirgin ediyor!
Gazze'de doğum oranındaki korkunç düşüş tedirgin ediyor!

Dünya

Gazze'de doğum oranındaki korkunç düşüş tedirgin ediyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23