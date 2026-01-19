Trump’tan Orban’a "Barış Kurulu" mektubu: Macaristan kurucu üye oldu!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ve dünya barışı için kurguladığı yeni diplomatik yapı şekillenmeye devam ediyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump’tan aldığı mektubu sosyal medya hesabından paylaşarak, Macaristan’ın resmen "Barış Kurulu"na davet edildiğini duyurdu. Orban, bu daveti kabul ettiğini bildirerek Trump ile olan yakın ittifakını bir kez daha tescilledi.

YENİ DÜNYA DÜZENİ: 3 ANA ORGAN

Diplomatik kaynaklardan sızan bilgilere göre Trump’ın kurduğu bu yeni yapı üç sacayağından oluşuyor: Barış Kurulu, Barış Kurulu Yönetim Kurulu ve doğrudan kriz bölgesine odaklanan Gazze Yönetim Kurulu. Başkanlığını bizzat Trump’ın yapacağı bu kurulların, Birleşmiş Milletler’e alternatif bir güç odağı haline gelmesi bekleniyor.

ERDOĞAN VE ORBAN AYNI MASADA

Trump, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Gazze’nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu bir kurucu üye olarak bu yapıya davet etmişti. Türkiye’nin ardından Macaristan’ın da sisteme dahil olması, Trump’ın "güçlü liderler" odaklı yeni diplomasi trafiğinin bir parçası olarak görülüyor.

GAZZE İÇİN 20 MADDELİK PLAN

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un 14 Ocak’ta başlattığı 20 maddelik Gazze planının ikinci aşaması, bu kurullar üzerinden yürütülecek. Planın temelinde Gazze’nin askeri ve idari olarak yeniden yapılandırılması yatıyor.