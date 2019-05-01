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Trump'tan o ülkeye Venezuela tehdidi: Derhal son verin yoksa...

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da yaşananlara ilişkin Küba'yı suçladı. Trump, "Eğer Küba askerleri ve milisleri, Venezuela anayasasını mahvetme ve ölümlere sebep olma amacı güden tüm askeri ve diğer operasyonlarını derhal sonlandırmazsa kendilerine yaptırım uygulayacağız" dedi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 01:46
Trump'tan o ülkeye Venezuela tehdidi: Derhal son verin yoksa...

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki son duruma ilişkin Küba yönetimini suçlayarak, "Eğer Küba askerleri ve milisleri, Venezuela anayasasını mahvetme ve ölümlere sebep olma amacı güden tüm askeri ve diğer operasyonlarını derhal sonlandırmazsa, en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo Küba adasına uygulanacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin ikinci kez açıklama yaparak Küba'yı suçladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Küba askerleri ve milisleri, Venezuela anayasasını mahvetme ve ölümlere sebep olma amacı güden tüm askeri ve diğer operasyonlarını derhal sonlandırmazsa, en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo Küba adasına uygulanacaktır. Umarım tüm Kübalı askerler derhal ve barışçıl bir şekilde kendi adalarına dönerler." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin ilk açıklamasında, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezuela halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor." değerlendirmesini yapmıştı.

Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, dün sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 01:46
  1. ABD
  2. Trump
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