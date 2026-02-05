  • İSTANBUL
Trump'tan Minneapolis'teki protestolar için "daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik" değerlendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'te iki Amerikalının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından öldürülmesinin ardından patlak veren protestolara ilişkin, "Belki biraz daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News kanalına verdiği mülakatta Minneapolis'te yaşanan son gelişmeleri ve bu olaylara dair şahsi fikirlerini paylaştı. Kendi görevlendirdiği Tom Homan'ın "700 ICE personelinin eyaletten çekileceği" yönündeki açıklamasına değinen Trump, bu kararın arkasında kendisinin olup olmadığı sorusuna önce "Evet" dese de hemen ardından bu emri bizzat kendisinin vermediğini belirterek bir geri adım attı.

Sertlik ve özeleştiri arasındaki çizgi

Minneapolis'teki olaylardan ne gibi dersler çıkardığı sorulan Trump, "Belki biraz daha yumuşak bir tutum sergileyebilirdik. Ancak yine de sert duruşu korumak zorundasınız; çünkü karşımızdakiler gerçekten tehlikeli suçlular" ifadelerini kullandı. Yerel yönetimlerin asayişi sağlama konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini savunan Trump, Joe Biden döneminde ülkeye milyonlarca yasa dışı göçmenin girdiğini iddia etti. "Sınırları ardına kadar açarak 25 milyon insanı kabul ettik. Normalde hiçbir ülkenin almayacağı profildeki bu insanları şimdi sınır dışı ediyoruz" diyen Trump, kendi döneminde suç oranlarının azaldığını ileri sürdü.

Minnesota'da ölümcül müdahalelerin bilançosu

Gerilimin merkezi olan Minneapolis'te 7 Ocak'ta düzenlenen bir operasyonda, 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good, ICE memurları tarafından aracının içinde vurularak öldürülmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, maktulün aracıyla memurları ezmeye çalıştığını iddia etmişti. 24 Ocak'taki gösterilerde ise bir başka trajedi yaşandı; yine 37 yaşında olan hemşire Alex Jeffrey Pretti, gözaltı işlemi sırasında vurularak hayatını kaybetti. Resmi makamlar Pretti'nin yanında silah taşıdığını açıklarken, bu olayların ardından federal ajanların bölgeden çekilmesi kararı alınmıştı.

