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Dünya Trump'tan Mike Pence'e 'Sende cesaret yok'
Dünya

Trump'tan Mike Pence'e 'Sende cesaret yok'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e seçim sonuçlarına itiraz etme çağrısı yaptı. Pence ise anayasının buna izin vermediğini söyledi. Ardından Trump Pece'i cesaretsizlikle suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 00:18:00 -
Trump'tan Mike Pence'e 'Sende cesaret yok'

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çağrıda bulundu. Trump'ın "Seçim sonuçlarına itiraz et, doğru olanı yap" çağrısına Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor" dedi.

"Pence, yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değil"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pence'e yönelik şu ifadelere yer verdi, "Mike Pence, ülkemizi ve anayasamızı korumak için yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değildi. ABD gerçeği istiyor!"

 

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