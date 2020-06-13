Trump'tan LGBT kararı! İmzayı attı

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cinsiyet kelimesinin ana anlamı, 'biyolojik olarak belirlenmiş kadın ve erkek' cinsiyetleridir. Hükümetin, cinsiyet ayrımı da buna bağlı olacaktır." ifadesine yer verildi.

"Dindar" sağlıkçıların, yönetimin kendilerine, inançlarına ters kişileri tedavi etmeyi reddetme hakkı talebi doğrultusunda Trump yönetiminin bu kararı vermesi bekleniyordu. Öte yandan bir grup "hak savunucusu" ve sağlık grubu, bu kararın doktorlar, hastaneler ve sigorta şirketleri için, LGBT bireylere tedavi ya da sigorta hakkı vermemesinin önünü açmasından "endişeli" olduklarını dile getirdi.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde yayınlanan bir yasa ile doktorların kişileri "cinsel kimliği" nedeniyle tedavi etmeyi reddetmesini yasaklıyordu. Trump yönetiminin bu adımıyla, bu yasa geçersiz kılınmış olacak.