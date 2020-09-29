  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump'tan Kuveyt Emiri için taziye mesajı
Aktüel

Trump'tan Kuveyt Emiri için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 23:18:02 -
Trump'tan Kuveyt Emiri için taziye mesajı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye mesajı yayımladı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili dostum Katar emiri Sabah'ın vefatından dolayı çok üzüldüm. Ben ve eşim Melania, Kuveyt halkına en derin taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Emir Sabah'ın kendisi için dostluğunun ve ABD için de ortaklığının "değişmez" olduğunu vurgulayan Trump, bu ay Emir Sabah'a "Liyakat Madalyası" verdiklerini anımsattı.

Trump açıklamasında, "Emir, 40 yıl Dışişleri Bakanı olarak hizmet veren, emsalsiz bir diplomattı. En zor şartlar altında yorulmadan verdiği ara buluculuk çabaları, Orta Doğu'daki farklılıklar arasında köprü oldu. Umarım, Körfez ülkeleri, Emir Sabah'ın iş birlikçi bir geleceğe yönelik vizyonuna yönelik çabalarını onurlandırmak için bir araya gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Emir Sabah bugün 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Şeyh Sabah'ın vefatının ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğu duyurulmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan Ermenistan açıklaması
Dünya

İran'dan Ermenistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı.
Siyaset

"Canan dün gece ne oldu biliyor musun?" CHP'de gece yarısı depremi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal sözleri sonrası CHP'deki karışıklık hız kesmeden devam ediyor. Dün gece CHP Üsk..
Türkiye dünyaya duyurdu: Ateşkesi ihlal ettiler
Gündem

Türkiye dünyaya duyurdu: Ateşkesi ihlal ettiler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekil..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay