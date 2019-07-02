0553 313 94 23

Trump’tan kritik açıklama! 'Teröristlerin Harvard'ı diyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki Amerikan askerlerini çekmek istediğini, ancak sonuçlarının kötü olacağını düşündüğünü belirtti.

02 Temmuz 2019 Salı 08:52
Trump’tan kritik açıklama! 'Teröristlerin Harvard'ı diyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki Amerikan askerlerini çekmek istediğini, ancak güçlü bir istihbarat ağı bırakmadan bu ülkeden çekilmesinin sonuçlarının kötü olacağını düşündüğünü belirtti.

Amerikan Fox News kanalına bir mülakat veren ABDBaşkanı Trump, Afganistan'daki Amerikan askerlerini çekme planı konusunda önlerinde birçok sorun lduğunu söyledi.

Daha önce de olduğu gibi bir kez daha Afganistan'daki ABD askerlerini çekmeyi düşündüğünü kaydeden Trump, "Askerlerimizi çekmeyi istiyorum ama (çekilmeden önce) orada çok güçlü bir istihbarat bırakırım" dedi.

"Orada saklanacak çok yer var. Adeta teröristler için bir laboratuvar. Ben teröristlerin Harvard'ı diyorum" ifadelerini kullanan Trump, Afganistan'ı yeterli hazırlık yapmadan terk etmeleri durumunda, ülkede "terör unsurlarının" güçlenip ABD'ye saldırı için bir zemin olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

Afganistan barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin, geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 08:52
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Afganistan
  3. Amerikan askerleri
  4. Amerikan Fox News
  5. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani
  6. istihbarat
  7. Taliban örgütü
  8. Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai

YORUM YAZ

  • OSMANLI OSMANLI 6 dk önce
    Ne o sarı şeytan yemedimi
  • ................43 dk önce
    Daha sizin Afganistan da kalmanız orayı mahvediyor sayın tramp...Çekin askerlerinizi insanlar normal hayatlarına dönsünler...sizin yüzünüzden he rgün bir patlamayla uyanıyor halk...Mahvettiniz o güzelim saf insanları....Çin ve rusyanın o bölgesindeüst açıcam diye afkanistanı mahvettiniz..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Teröristler 22 sivili alıkoydu!
  1. Teröristler 22 sivili alıkoydu!
  2. Çarşamba’da ‘halk günü’
  3. Çaycuma’dan "Cumhuriyet Tır’ı" geçti
  4. Ayasofya’nın bilinmeyen mağarası
  5. Borsa güne yükselişle başladı
  6. Astana Finans Günleri
  7. Wee Baby kazanan talihlisine arabasını..
  8. Dondurmalı profiterol tarifi | Yaz..
  9. İstanbul merkezli FETÖ..
  10. GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem..
  11. İsrail güçleri 22 Filistinliyi..
  12. INEVA, Dünya Enerji Ödülü’nde..
  13. Başkan Yılmaz, Kadın Erkek Eşitliği..
  14. TİKA’dan Gürcü kamu görevlilerine..
  15. Hindistan'da çöken duvarlar 16 can aldı
  16. İl Genel Meclisi’nin temmuz ayındaki..
  17. Mahsur kalan inek ve kedi, itfaiye..
  18. İran OPEC'in petrol üretimini kısma..
  19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve..
  20. Adana'da sahte içki imalathanesine..
  21. Tuşba Belediyesi personeline ‘kanser’..
  22. Amansız hastalıktan 'literatürlük..
  23. Mumbai’de yağış nedeniyle duvar çöktü:..
  24. Eğitim-Bir-Sen yükseköğretimi masaya..
  25. 'Akıllı ambulans'lar Bolu'da hizmette!
  26. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
  27. Keçiörengücü, Serkan Özbalta ile devam..
  28. Narayan Hosmane: Borla tedavi kanseri..
  29. GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK..
  30. Yunuslar Akçakoca’da da çocukların..
CHP kodlarına döndü
CHP kodlarına döndü
Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

Günün Karikatürü

2 Temmuz 2019
Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor