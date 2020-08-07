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Dünya

Trump'tan komşuya kötü haber! İmzayı attı...

ABD Başkanı Donald Trump, komşusu olan Kanada'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması için imzayı attı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 00:37:00 -
Trump'tan komşuya kötü haber! İmzayı attı...

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde yaptığı konuşmada, Kanada'ya daha önce uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisini geçen yıl kaldırdıklarını anımsatarak, "Yönetimim, Kanada hükümetinden alüminyum endüstrilerinin bizim ülkemize akarak, iş alanlarımızı yok etmeyeceğine yönelik aldığı söz üzerine gümrük vergisini kaldırmıştı çünkü bunu yapıyorlardı." dedi.

Kanada'nın ABD'den yararlandığını öne süren Trump, bu yüzde 10'luk gümrük vergisinin uygulanması için bir kararname imzaladı.

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