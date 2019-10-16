Trump'tan itiraf gibi PKK açıklaması Suriye ile ilgili yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü" itirafında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü PKK'ya ilişkin itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Trump "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü" dedi. Öte yandan Trump, Türkiye hakkında bugün bir başka açıklama daha yapmıştı. "Benim sorunum değil" Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapan Trump, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir" ifadelerini kullandı. "Melek değiller" Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.

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