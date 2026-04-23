Trump'tan İran'a zehir zemberek mesaj: "Liderleri artık yok, zaman onlar için daralıyor!"

ABD Başkanı Donald Trump, "Zaman İran’dan yana değil, zaman daralıyor. Liderleri artık aramızda değil ve abluka güçlü bir şekilde devam ediyor. Buradan sonra işler ancak daha da kötüye gidecek. Zaman onların lehine değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürürlükteki hassas ateşkes sürecine ve taraflar arasındaki temaslara ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD merkezli basın kuruluşlarına eleştiride bulunarak, "İran ile savaşı bitirmek için ‘endişeli’ olduğumu düşünüyorlar. Lütfen şunu bilin ki, bu pozisyonda en az baskı altında olan kişi muhtemelen benim. Ben dünyadaki tüm zamana sahibim ancak İran değil, zaman daralıyor" dedi.

Trump, "İran’ın donanması denizin dibinde yatıyor. Hava kuvvetleri ortadan kaldırılmış durumda, radar ve uçaksavar sistemleri kalmadı, liderleri artık aramızda değil ve abluka güçlü bir şekilde devam ediyor. Buradan sonra işler ancak daha da kötüye gidecek" ifadelerini kullandı.

İran ile muhtemel bir anlaşmanın ancak ABD’nin, müttefiklerinin ve "tüm dünya" için iyi ve uygun olması durumunda sağlanabileceğini söyleyen ABD Başkanı, "Zaman onların lehine değil" dedi.