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Dünya Trump’tan İran’a tehdit! Eşi görülmemiş ekonomik savaş başlatıyoruz
Dünya

Trump’tan İran’a tehdit! Eşi görülmemiş ekonomik savaş başlatıyoruz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trump’tan İran’a tehdit! Eşi görülmemiş ekonomik savaş başlatıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı bugüne kadar hiçbir ülkeye uygulanmadığını öne sürdüğü kapsamlı bir ekonomik operasyon başlatacağını duyurdu. Trump, hedefin İran’ı geniş çaplı bir ekonomik izolasyona sürüklemek olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran yönetimini hedef alan yeni bir açıklamada bulundu.

İran’a anlaşma sağlanması için büyük bir fırsat sunduğunu savunan Trump, Tahran yönetiminin bu imkânı değerlendiremediğini ileri sürdü.

“EZİCİ EKONOMİK OPERASYON İLAN EDİYORUM”

Trump, İran’a karşı uygulanması planlanan adımları “ekonomik savaş” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“İran'a bir anlaşma için benden daha büyük bir fırsat sunan olmadı. Ne yazık ki onlar bu fırsatı değerlendirmeyi başaramadı. İran'a herhangi bir ülkeye uygulanmamış ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu, eşi görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve izolasyon olacak.”

İRAN’IN ASKERÎ VE EKONOMİK DURUMUNU HEDEF ALDI

Paylaşımında İran’ın askerî gücü ve ekonomisine ilişkin iddialarda da bulunan Trump, ülkenin donanmasının yok edildiğini, hava kuvvetlerinin imha edildiğini ve askerî fabrikalarının enkaza dönüştüğünü öne sürdü.

İran para biriminin değersiz hale geldiğini savunan ABD Başkanı, ülkenin içinde bulunduğu durumu “pamuk ipliğine bağlı” sözleriyle tanımladı.

Trump, ekonomik operasyonun kapsamı, yürürlüğe gireceği tarih ve uygulanacak yaptırımlar hakkında ise ayrıntı paylaşmadı.

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