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Dünya Trump’tan İran’a müzakere mesajı! Öldürmek istemiyorum
Dünya

Trump’tan İran’a müzakere mesajı! Öldürmek istemiyorum

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Trump’tan İran’a müzakere mesajı! Öldürmek istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini yinelerken, askeri müdahale yerine diplomatik çözümden yana olduğunu söyledi. Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, “İran ile anlaşma yapmayı tercih ederim. Çünkü insanları öldürmek istemiyorum” dedi.

Las Vegas’ta düzenlenen halka açık etkinlikte destekçilerine seslenen ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasının büyük bölümünü ekonomi ve vergi politikalarına ayırdı. Trump, İran ile yaşanan gerilim ve devam eden görüşmeler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Venezuela’ya yönelik askeri müdahalede büyük başarı elde ettiklerini savunan Trump, İran konusunda da benzer bir sonuç aldıklarını ileri sürdü. Buna karşın önceliğinin Tahran yönetimiyle anlaşmaya varmak olduğunu dile getirdi.

“EN BÜYÜK SALDIRIYA HAZIRDIK”

İran’a yönelik geniş kapsamlı saldırının ertelenmesine değinen Trump, ABD’nin çok büyük bir askeri harekât için hazırlık yaptığını öne sürdü.

Trump, “Şimdiye kadarki en büyük saldırıya hazırdık. Son birkaç ay içinde İran’ı çok sert vurduk. İran’a II. Dünya Savaşı’ndan bu yana gerçekleşecek en büyük saldırıyı yapmaya tamamen hazırdık” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililerin kendileriyle temasa geçerek saldırının gerçekleştirilmemesini ve müzakere edilmesini istediğini iddia eden Trump, Tahran yönetiminin daha sonra bu görüşmeyi inkâr ettiğini söyledi.

NÜKLEER SİLAH VURGUSU

İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini tekrarlayan Trump, taraflar arasındaki temasların devam ettiğini belirterek, “İran ile görüşüyoruz. Bakalım ne olacak. Bize saygı duyuyorlar” dedi.

ABD Başkanı, İran meselesindeki gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında hızlı bir gerileme yaşanacağını da savundu. Trump, fiyatlardaki düşüşün çok yakında görüleceğini ileri sürdü.

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