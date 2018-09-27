Trump’tan ilginç ifade: Lütfen sayın Kürt!

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) konulu bir bazın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yazılı metin olmadan cevaplamaya çalışan Trump, Barzani’nin muhabirine ilginç bir şekilde seslendi.

“LÜTFEN SAYIN KÜRT”

Barzani’yi destekleyen K24’ün bir muhabiri söz almak istedi. Trump muhabiri gösterip, “Evet, lütfen sayın Kürt” şeklinde hitap etti.

“KRAL SÜLEYMAN” GAFI

Kuklası Suudi Arabistan’ı her fırsatta öven ABD Başkanı, Kral Selman’ın ismini karıştırdı. Trump, Filistin ve terör devleti İsrail arasındaki gerginlik ile ilgili değerlendirmede bulunurken, Suudi Arabistan Kralı Selman’a, “Harika adam” demek istedi. Fakat Trump, Kral Selman yerine Kral Süleyman ismini kullandı.