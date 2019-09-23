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Trump'tan İklim Zirvesi'ne 'beklenmedik ziyaret'

ABD Başkanı Trump'ın beklenmedik bir şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlıkla karşılandı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 21:19
Trump'tan İklim Zirvesi'ne 'beklenmedik ziyaret'

ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

Zirveye katılması beklenmeyen Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi.

Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.

Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 21:19
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. İklim Zirvesi
  3. Anadolu Ajansı

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