Trump'tan Hürmüz Boğazı hamlesi! Bugün başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki krizle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, boğazda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin güvenli şekilde çıkarılması için yeni bir adım atacaklarını bildirdi.

Trump, başlatılacak sürecin adını “Özgürlük Projesi” olarak duyururken, uygulamanın Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacağını belirtti. Açıklamasında, ABD ile İsrail-İran gerilimine doğrudan taraf olmayan çok sayıda ülkenin, boğazda bekleyen gemileri için Washington’dan yardım talep ettiğini ifade etti.

ABD/İsrail-İran gerilimine doğrudan taraf olmayan birçok ülkenin kendilerinden Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerinin çıkarılması konusunda yardım istediklerini belirten Trump, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için bu ülkelere, gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu ülkeleri, "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" olarak tanımladı ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetti.

"Temsilcilerim İran ile çok olumlu görüşmeler yapıyor"

"Bu süreç, yani Özgürlük Projesi, Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak." değerlendirmesini yapan Trump, "Temsilcilerim İran ile çok olumlu görüşmeler yapıyor ve bu görüşmeler herkes için çok olumlu sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullandı.

İlgili gemilerdeki gıda stokunun azaldığını ve mürettebatın sağlıklı bir şekilde kalabilmeleri için Hürmüz Boğazı'ndan çıkabilmeleri gerektiğini vurgulayan Trump, bu gemilerin geçişine İran'ın müdahale etmesi halinde kendilerinin de buna sert bir şekilde karşılık vereceklerini kaydetti.