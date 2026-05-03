Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi
Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi

Ürdün ordusu, Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı belirtilen noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda fabrika, atölye ve depoların hedef alındığı bildirildi.

Ürdün, sınır hattındaki güvenlik tehdidine karşı Suriye’nin güneyine yönelik dikkat çeken bir askeri adım attı. Ürdün ordusu, Süveyda ilinde silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu öne sürülen noktalara hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hedef alınan bölgelerin Ürdün’e yönelik silah ve uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı ifade edildi. Açıklamada, saldırılarda özellikle fabrika, atölye ve depo olarak kullanılan noktaların vurulduğu belirtildi.

Öte yandan AA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yerel kaynaklar, hava saldırılarının Süveyda ilinin güney ve güneydoğu kırsalındaki Umm Rumman ile Melih köyleri yakınlarında bulunan uyuşturucu depolarına yönelik düzenlendiğini aktardı.

Saldırılar sonucunda bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiği kaydedildi.

Bunun yanı sıra Şehba kentindeki eski Devlet Güvenlik Şubesi çevresinin de savaş uçakları tarafından hedef alındığı ve saldırılar sırasında bölgede yoğun insansız hava aracı hareketliliği görüldüğü belirtildi.

Ürdün ordusunun düzenlediği hava saldırılarına ilişkin Suriye makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

