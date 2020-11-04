  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump'tan gündemi altüst edecek açıklama: Ortadan kayboldular
Dünya

Trump'tan gündemi altüst edecek açıklama: Ortadan kayboldular

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede devam eden oy sayımıyla ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Trump, oyların çalındığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:38:00 -
Trump'tan gündemi altüst edecek açıklama: Ortadan kayboldular

ABD Başkanı Donald Trump, seçim yarışı devam ederken günün ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı. Trump, "Dün gece çoğunda açık ara olmak üzere önde gittiğim Demokrat yönetime sahip eyaletler birden ortaya çıkan eksik sandıkların sayılması ile sihirli şekilde ortadan kaybolmaya başladı" dedi

Donald Trump özetle şunları söyledi;

"Dün gece Demokratlar tarafından yönetilen çoğu önemli eyalette önde gidiyordum. Sonra, tek tek, sürpriz sandıklar sayılmaya başlayınca (oylarım) sihirlice yok olmaya başladı. Çok ilginç. Ve anketçiler tarihe geçmiş bir şekilde tamamen hatalı.

Nasıl oluyor da posta yoluyla gelen oy pusulalarını her saydıklarında, yüzde ve imha gücü bakımından bu kadar yıkıcı olabiliyor?"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
ABD seçimlerinde merak edilen isim olan İlham Omar'ın akıbeti belli oldu
Dünya

ABD seçimlerinde merak edilen isim olan İlham Omar'ın akıbeti belli oldu

ABD seçimlerinde akıbeti merak edilen Somali kökenli başörtülü İlhan Omar, Minnesota eyaletinden ABD Temsilciler Meclisine yeniden seçildi...
Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'da bir bölge
Yerel

Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'da bir bölge "riskli alan" ilan edildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi'nin riskli alan ilan edilmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay