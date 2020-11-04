Trump'tan gündemi altüst edecek açıklama: Ortadan kayboldular

ABD Başkanı Donald Trump, seçim yarışı devam ederken günün ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı. Trump, "Dün gece çoğunda açık ara olmak üzere önde gittiğim Demokrat yönetime sahip eyaletler birden ortaya çıkan eksik sandıkların sayılması ile sihirli şekilde ortadan kaybolmaya başladı" dedi

Donald Trump özetle şunları söyledi;

"Dün gece Demokratlar tarafından yönetilen çoğu önemli eyalette önde gidiyordum. Sonra, tek tek, sürpriz sandıklar sayılmaya başlayınca (oylarım) sihirlice yok olmaya başladı. Çok ilginç. Ve anketçiler tarihe geçmiş bir şekilde tamamen hatalı.

Nasıl oluyor da posta yoluyla gelen oy pusulalarını her saydıklarında, yüzde ve imha gücü bakımından bu kadar yıkıcı olabiliyor?"