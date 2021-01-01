  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump'tan giderayak kritik karar
Dünya

Trump'tan giderayak kritik karar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, göçmen ve çalışma vizeli kişilerin ülkeye girişine yönelik kısıtlamaları 31 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 03:53:00 -
Trump'tan giderayak kritik karar

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un ülkenin iş alanları üzerindeki etkisinin devam ettiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı, Kovid-19 salgını nedeniyle yıl sonuna kadar askıya alınan göçmen ve çalışma vizeli kişilerin girişine yönelik kısıtlamaların 31 Mart'a kadar uzatıldığını kaydetti.

Trump, ülkeye göçmen girişini askıya aldığı, 22 Nisan'da imzaladığı, 60 gün geçerli olan kararnameyi yıl sonuna kadar uzattığı ve kapsamına göçmen olmayan bazı vize türlerini de alacak şekilde genişlettiği yeni bir kararname imzalamıştı.

Trump'ın imzaladığı kararname ile ABD'ye 2020 sonuna kadar "göçmen vizesi" sahibi kişiler alınmayacaktı. Ayrıca bazı "göçmen olmayan vize" kategorisinde olan ancak sahibine çalışma imkanı tanıyan vizeler de kararname kapsamına alınmıştı.

"Göçmen olmayan vize" kategorisindeki H-1B, H-2B, H-4, L-1 ve bazı J-1 vizeleri de kararname kapsamına alınırken, H-1B vize programında vize için en yüksek maaş sahibi kişilere öncelik veriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu CHP'li Fikri Sağlar'ın sözleriyle afalladı
Gündem

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu CHP'li Fikri Sağlar'ın sözleriyle afalladı

Halk TV'de CHP'li Fikri Sağlar'ın, CHP ile DEVA Partisi'nin iş birliğini çatırdatacak, başörtülüleri hedef alan sözleri üzerine afallayan DE..
Bu yayını kafir bile yapmaz! Star TV, Müslüman toplumu böyle dinamitliyor
Medya

Bu yayını kafir bile yapmaz! Star TV, Müslüman toplumu böyle dinamitliyor

Serap Paköz’ün sunduğu ve Star TV'de ekranlara gelen Gerçeğin Peşinde programında sapkın ensest haberleriyle Müslüman toplum adeta dinamitle..
Yardım parasıyla içki içip göbek attı! Görüntüler 'pes artık' dedirtti
Yaşam

Yardım parasıyla içki içip göbek attı! Görüntüler 'pes artık' dedirtti

İstanbul'da 'Kocam işsiz, hasta çocuklarımla zor durumdayım' diyerek yardım isteyen kadın gelen paralarla içki sofrası kurup göbek attı. Sos..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay