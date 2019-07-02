Trump'tan gerilimi arttıracak sözler! 'Ateşle oynuyorlar' İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşmasına ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 'Ateşle oynuyorlar' diyerek tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşma kararını değerlendirdi. Söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu ifade eden Trump, İran yönetimini kastederek, "Ateşle oynuyorlar." şeklinde konuştu. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşma kararını değerlendirdi.

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