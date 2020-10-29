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Aktüel Trump'tan Fransa'ya destek mesajı
Aktüel

Trump'tan Fransa'ya destek mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:17:03 -
Trump'tan Fransa'ya destek mesajı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası Fransa'ya destek mesajı verdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa halkının yanında olduklarını belirterek, "Amerika bu savaşta en eski müttefikinin yanında. Bu radikal İslamcı terör saldırıları hemen durdurulmalı. Fransa ya da herhangi başka bir ülke bu olanları sineye çekemez." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.


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