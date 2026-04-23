  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li belediye restorasyon adı altında tarihi eseri yok etti! Çeşmeyi de çalmışlar Galatasaray’dan flaş TFF kararı! Askıya alındı Şok eden ses kaydı ortaya çıktı: Uşak’ta pavyonlardan para toplama itirafı Slovenya'dan Eurovision kararı Nitelikli İthalat Yerli Sanayiyi Nasıl Güçlendirir? Kalitesiz yerli üründense kaliteli ithal ürün daha iyidir çünkü... Sabotaja gidiyorlardı: Trafikte durdurulan iki yabancı casus çıktı! 13 gar ve istasyonda 25 oyun sahnelenecek Tiyatro treni sezonu açıyor Sahte bal dönemi artık bitiyor! TikTok büyük bir bela! Makyaj reklamında bebekler, uygunsuz dans eden köylü kızlar, küfreden yaşlılar! Beklenen haber geldi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Trump'tan flaş açıklama: Orduya vur emri verdim
Dünya

Trump’tan flaş açıklama: Orduya vur emri verdim

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasına Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen gemileri vurma emri verdiğini duyurdu. Trump, ayrıca mayın temizleme çalışmalarının üç katına çıkarılacağını da belirtti.

Orta Doğu’da savaş devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyen her türlü tekneyi hedef alacağını ve imha edeceğini duyurdu.

Trump, paylaşımında "Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, küçük tekneler bile olsa (Donanma gemilerinin hepsi, 159 tanesi, denizin dibinde!), vurup imha etme emri verdim. Hiç tereddüt edilmeyecek." ifadelerine yer verdi.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na döşediği mayınlarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca mayın tarama gemilerimiz şu anda Boğaz'ı temizliyor. Bu faaliyetin üç katına çıkarılarak devam etmesini emrediyorum."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23