Trump’tan flaş açıklama: Orduya vur emri verdim

Orta Doğu’da savaş devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyen her türlü tekneyi hedef alacağını ve imha edeceğini duyurdu.

Trump, paylaşımında "Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, küçük tekneler bile olsa (Donanma gemilerinin hepsi, 159 tanesi, denizin dibinde!), vurup imha etme emri verdim. Hiç tereddüt edilmeyecek." ifadelerine yer verdi.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na döşediği mayınlarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca mayın tarama gemilerimiz şu anda Boğaz'ı temizliyor. Bu faaliyetin üç katına çıkarılarak devam etmesini emrediyorum."