Trump'tan flaş açıklama! 'Erdoğan çağırmasa gitmezdim'

Türkiye, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, İttifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak.

Son dönemde çeşitli polemiklerle gündemden düşmeyen ittifakın geleceğine ilişkin NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a ziyarette bulundu.

Beyaz Saray Oval Ofis'te Ankara'daki zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'den övgüyle bahsetti.

"Erdoğan olmasaydı NATO Zirvesi'ne gitmezdim"

"Erdoğan harika bir iş çıkarıyor, saygıdeğer bir lider" diyen Trump, "Erdoğan gel dediği için gidiyorum. O olmasaydı NATO toplantısına gitmezdim." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi memnun edeceğiz"

Türkiye'nin en güçlü NATO üyesi olduğunu vurgulayan Trump, F-35 ve savaş uçağı motoru satışı iddialarına ilişkin "Türkiye'yi yakından ilgilendiren, onları memnun edecek bir şeyler yapacağım. Türkiye'nin istediği gibi bir satış süreci işleyecek." diye konuştu.

Yine NATO'ya salladı

İran'la savaşta Avrupa'dan yeteri kadar destek alamadığını yineleyen Trump, "NATO bizi hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.