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Gündem Trump'tan flaş açıklama! 'Erdoğan çağırmasa gitmezdim'
Gündem

Trump'tan flaş açıklama! 'Erdoğan çağırmasa gitmezdim'

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Trump'tan flaş açıklama! 'Erdoğan çağırmasa gitmezdim'

Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi NATO Zirvesi öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump'tan uluslararası kamuoyunda bomba etkisi yaratan sinsi ve şok edici bir itiraf geldi.

Türkiye, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, İttifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak.

Son dönemde çeşitli polemiklerle gündemden düşmeyen ittifakın geleceğine ilişkin NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a ziyarette bulundu.

Beyaz Saray Oval Ofis'te Ankara'daki zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'den övgüyle bahsetti.

"Erdoğan olmasaydı NATO Zirvesi'ne gitmezdim"

"Erdoğan harika bir iş çıkarıyor, saygıdeğer bir lider" diyen Trump, "Erdoğan gel dediği için gidiyorum. O olmasaydı NATO toplantısına gitmezdim." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi memnun edeceğiz"

Türkiye'nin en güçlü NATO üyesi olduğunu vurgulayan Trump, F-35 ve savaş uçağı motoru satışı iddialarına ilişkin "Türkiye'yi yakından ilgilendiren, onları memnun edecek bir şeyler yapacağım. Türkiye'nin istediği gibi bir satış süreci işleyecek." diye konuştu.

Yine NATO'ya salladı

İran'la savaşta Avrupa'dan yeteri kadar destek alamadığını yineleyen Trump, "NATO bizi hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.

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Trump'tan flaş açıklama! 'Erdoğan çağırmasa gitmezdim'

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Yorumlar

Mehmet

Bu haberi okuyunca içimi çok sevinçle doldurdu! Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan, uluslararası arenada Türkiye ve NATO'nun gücünü göstermiş. Amerika başkanı bile Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyor, Türk liderliğinin önemini kabul ediyor. Trump'ın açıklaması hem Türkiye'nin güçlü bir lidere sahip olduğunu hem de ABD'nin Batılı ülkeler arasındaki güç dengelerinde artık gerilediğini gösteriyor. Bu tür gelişmeler bizi daha da motive ediyor, milletimizin vatan sevgisini ve Cumhurbaşkanımıza olan desteğini artırıyor.
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