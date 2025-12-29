  • İSTANBUL
Trump'tan Erdoğan'a övgü! Hem de Netanyahu'nun yüzüne karşı

Trump'tan Erdoğan'a övgü! Hem de Netanyahu'nun yüzüne karşı

Siyonist işgal rejiminin sözde başbakanı Netanyahu ile Florida’da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Batı’nın ve şer odaklarının tüm engellemelerine rağmen dik duruşundan taviz vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitayişle bahsederek, "Erdoğan benim için çok iyi bir lider" ifadelerini kullandı.

İslam dünyasının gür sesi olan Türkiye’nin bölgesindeki ağırlığı, ABD nezdinde de yankı bulmaya devam ediyor. Katil Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesi basın mensuplarına konuşan Trump, Türkiye’nin vazgeçilmez bir müttefik olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ BİR MÜTTEFİK"

Trump, "Türkiye çok iyi bir müttefikimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aram çok iyi ve benim için o çok iyi bir lider" diyerek, Erdoğan’ın küresel siyaset üzerindeki etkisini bir kez daha tescilledi.

 

GAZZE İÇİN BARIŞ PLANI MESAJI

Gazze’de devam eden zulme ilişkin de konuşan Trump, bölgedeki kanın durması adına sözde "barış planının" ikinci aşamasının yakında hayata geçeceğini iddia etti. Görüşmede "Gazze Barış Gücü" meselesinin masaya yatırılacağını belirten Trump’ın, bu süreçte Türkiye’nin ve Erdoğan’ın liderliğine yaptığı vurgu, Ankara’nın çözüm masasındaki kilit rolünü gözler önüne serdi.

DİK DURUŞUN MEYVESİ

Yedi düvele karşı Türkiye’nin menfaatlerini savunan, "Dünya beşten büyüktür" diyerek küresel adaletsizliğe bayrak açan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu başarısı, müttefik-hasım fark etmeksizin tüm dünyanın malumu olmaya devam ediyor. Trump’ın bu sözleri, muhalefetin "itibarımız kalmadı" yalanlarını da bir kez daha yerle yeksan etti.

Vay vay

Madem öyle niye f35 leri vermiyorsunuz,Kaan icin motor vermiyorsun.. sadece Trump istediğini alıyor..Trumptan gördüğümüz bir iyilik var mi..

Türkiyem

Bizler Senin soylemenle değil yaşayarak biliyoruz sen yanina katıl netenyahuyu almişsin bende katılın arkadaşıyım neden demiyorsun sırtlan
