Teknoloji Samsung, Galaxy Buds serisinin yeni ürünü çıkıyor
Teknoloji

Samsung, Galaxy Buds serisinin yeni ürünü çıkıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Samsung, Galaxy Buds serisinin yeni ürünü çıkıyor

Samsung, Galaxy Buds serisinin yeni ürününü 25 Şubat’ta düzenleyeceği “Galaxy Unpacked” etkinliğinde tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galaxy AI dünyasının yapay zeka özellikleriyle donatılan yeni nesil Buds serisi kulaklıklar, "Interpreter" özelliği sayesinde yabancı dilde biriyle konuşurken veya bir konferans dinlerken, çeviriyi gerçek zamanlı olarak doğrudan dinlemeyi mümkün kılıyor.

Cihazın "Interpreter in Listening Mode" özelliği, yabancı dilde bir sohbet ya da konferans sırasında, akıllı telefona bakmaya gerek kalmadan, çeviriyi doğrudan kulaklığa veriyor. "Live Translate" özelliği ise yabancı dildeki telefon görüşmeleri sırasında karşı tarafın konuşmalarını anında çevirerek kulaklığa aktarıyor.

Yapay zeka, ortamdaki sesleri analiz ederek, "Adaptive ANC" özelliği sayesinde istenmeyen sesleri ve gürültüleri de engelliyor.

"Voice Detect" özelliği ise konuşmaya başlandığı anda müziği kısıyor ve kulaklığı çıkarmadan sohbet etmeye imkan tanıyor. "Auto Switch" özelliği sayesinde Buds serisi kulaklıklar tablette film izlerken telefona bir çağrı geldiğinde, hiçbir işlem yapmaya gerek kalmadan otomatik olarak telefona bağlanıyor.

 

Serinin en kullanışlı ve akıllı ses özellikleri, Samsung'un yenilikçi yapay zeka platformu ile birlikte kullanıcılara sunuluyor. Böylece hızlı ayarlar panelinden ses ayarlarını kolayca değiştirmek ve kullanıcı tercihlerini belirli uygulamalarda devreye almak mümkün hale geliyor. Ayrıca kullanıcılar, Adapt sound özelliği ile daha erişilebilir ve kişiselleştirilmiş ses deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Kullanıcılar, Bixby ve Gemini gibi yapay zeka asistanlarını sesli komutla ve eller serbest kontrollerle kolayca başlatabiliyor. Bu entegrasyon sayesinde telefona uzanmadan yapay zeka özelliklerine erişilebiliyor.

Şirket, yeni ürününü 25 Şubat'ta "Galaxy Unpacked" etkinliğinde tanıtacak.

