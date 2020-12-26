Trump’tan Endonezya’ya İsrail rüşveti

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu’nun CEO’su Adam Boehler, verdiği bir röportajda Endonezya ile bu konuyu görüştüklerini, eğer buna hazırlarsa, halihazırda 1 milyar dolar olan portföyü 2 milyar dolara çıkarmaya kendilerinin hazır olduğunu ifade etti.



Endonezya, İsrail ile ilişkilerini normalleştireceği iddialarını yalanlarken dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Siyonist medyasından dün ilginç ifadeler geldi.



Netanyahu, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft’la bir araya gelirken, “Normalleşme konusunda bazı Arap ülkelerinin bu adımı attığını, bazılarının atmakta olduğunu görüyorsunuz. Tahmin ettiğimizden fazla ülkenin ve belki de beklediğimizden daha hızlı bir şekilde normalleşme sürecine gireceğini göreceğiz” ifadesini kullandı.



Basında Endonezya ve Umman iddiası



Öte yandan; The Jerusalem Post Gazetesi, ismini vermeyen bir kaynağa dayandırdığı haberde, Endonezya ve Umman’ın, İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararı almaya yakın olduğunu duyurdu.