Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada
Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada

Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma hayalini bir adım öteye taşıyarak uluslararası diplomasiyi sarsan bir açıklamaya imza attı.

Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki tepki çeken ifadeleri ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Grönland’a verdiği stratejik öneme atıfta bulunarak, "Başkan Trump, Grönland’ın alınmasının ABD için bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Arktik bölgesindeki rakiplerimizi caydırmak adına hayati önem taşıdığını açıkça dile getirmiştir" ifadelerini kullandı. Grönland konusunda güç kullanımı dahil farklı seçeneklerin masada olduğunu belirten Leavitt, "Başkan Trump ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve elbette, ABD ordusunu kullanmak da her zaman başkomutanın elinde olan bir seçenek" değerlendirmesinde bulundu.

 

Trump, tepki çeken Grönland açıklamalarını yinelemişti

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğunu belirterek, adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını yinelemişti. "Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var" diyen Trump, Danimarka Krallığı’na bağlı adanın "Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu" iddia etmişti.

Danimarka ve Grönland yönetimleri Trump’a tepki göstermişti

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ı Grönland’ı ABD topraklarına katmaya yönelik tehditlerini durdurmaya çağırarak, "ABD’nin Danimarka Krallığı’na bağlı üç ülkeden herhangi birini ilhak etme hakkı yok" açıklamasında bulunmuştu. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de, Trump’ın sözlerine "Sadece yanlış değil, aynı zamanda saygısızca" tepkisini göstermişti.

Vatandaş

Yeni akit bırak görlatmıdır nedir ne işin var orayla sosyal medyayı takip etmiyormusun  istanbul da restorant acmışlar Türk milletini kazıklıyorlar vergi vermiyorlar Türk milleti herşeyin farkın da 
