İSFALT’taki çöküşü gizlemek için Arnavutköy’e iftira: Özgür Özel’in asfalt iddiası belgelerle çürütüldü

Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Enselendiler

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun

Trump'tan dikkat çeken Venezuela sözleri! Gazetecileri azarladı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bazı temasların yürütüldüğünü ima ederek “Onlar konuşmak istiyor, bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz” dedi. Trump, Jeffrey Epstein hakkında soru soran gazetecileri de azarladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bazı görüşmeler yaptıklarını ima ederek, "Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar." dedi.

Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönmek için havaalanında uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

Venezuela konusunda yeni bir gelişme olup olmadığı sorusuna "Hayır, yok" diyen Trump, "Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela hakkında Kongre ile "potansiyel seçenekleri" konuşup konuşmadığı üzerine de "Kongre'yi işin içinde tutmak istiyoruz." cevabını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Kongre'yi bilgilendirmek için görevlendirdiğini belirten Trump, "(Kongre'nin) onaylarını almak zorunda değiliz ama bence onları bilgilendirmek iyi bir şey. Tek yapmalarını istemediğim şey, ordu, CIA gibi kurumları riske atabilecek çok önemli ve gizli olan bilgileri sızdırmaları." diye konuştu.

Trump, Venezuela'nın "hapisane nüfusunun neredeyse tamamını" ABD'ye bıraktığını savunarak, bu bağlamda eski Başkan Joe Biden yönetimini "20-25 milyon insanın ABD'ye akın etmesine izin vermekle" suçladı.

"New York için her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz"

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili sorular için ise Trump, bu konuda konuşmak istemediğini belirterek, soruları soran gazetecileri de azarladı.

Trump, "Berbat bir muhabirsiniz ve sizin gibi sahte haberler yapanlar, Trump yönetiminin muazzam başarısını gölgelemek için bunu sürekli gündeme getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

New York'un ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani hakkında her hangi bir soru olmamasına rağmen Trump, "New York Belediye Başkanı Washington'a gelip bizimle görüşmek istiyor, bir çözüm yolu bulacağımızı söyleyebilirim. New York için her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz." diye konuştu.

Trump, daha önce Mamdani'nin belediye başkanı seçilmesi halinde New York'a yönelik federal fonları kesme tehdidinde bulunmuştu.

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor
Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Avrupa’nın “güllük gülistanlık” gösterilen hayat şartları, Türkiye’de iyi eğitim almış gençlerin zihnini bulandırmaya devam ederken, yeni bi..
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun ..
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta "en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olması" yönündeki kesin ifadeleri, Güney Kıbrıs Ru..
