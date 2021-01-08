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Dünya Trump'tan devir-teslim açıklaması: Törene katılmayacağım
Dünya

Trump'tan devir-teslim açıklaması: Törene katılmayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 18:52:00 - 2021-01-08 19:04:43
Trump'tan devir-teslim açıklaması: Törene katılmayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

ABD'de Kongre baskını

ABD'de kanlı darbe girişiminin ardından gözler Başkan Donald Trump'a çevrildi. Kongre baskınının sebebi olduğu gerekçesiyle 'yargılanması' istenilen Trump'ın iki haftalık görev süresi kaldı. Bu iki haftalık görev süresinin de kendisinden alınması gerektiği konuşulurken Başkan Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları 20 Ocak'a kadar donduruldu.

Trump yemin törenine katılmayacak

Seçilmiş Başkan Joe Biden ise 20 Ocak'ta görevi Trump'tan devralacak. Yemin törenine katılığ katılmayacağı merak konusu olan Donald Trump sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Trump, 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını duyurdu.

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