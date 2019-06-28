Trump’tan Demokrat adaylara eleştiri

Münübe Yılmaz

G20 zirvesi için Japonya’ya giden ABD başkanı Donald Trump, ülkedeki yasadışı göçmenlere sınırsız sağlık sigortası hakkı verme vaadinde bulunan demokrat adayları ağır bir şekilde eleştirdi. Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Senatör Kamala Harris, Senatör Bernie Şanders, Senatör Michael Bennet, Colorado Valisi John Hickenlooper ve iş adamı Andrew Yang'ın da dahil olduğu Demokrat Parti’nin 10 aday adayı, NBC tarafından Miami’de düzenlenen açık oturumda bir araya geldi. Kendilerine ayrılan 1 dakika süre içerisinde bir yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Cumhuriyetçi Parti'nin politikalarını eleştiren adaylar öte yandan kendilerini öne çıkaracak vaatlerini sıraladı. Sıra dışı vaatlerle tanınan Senatör Şanders, öğrencilerin okul borçlarını silmek, orta sınıf halkı kalkındırmak, zengin sınıfa daha fazla vergi getirmek ve savaşlara son vermek isteğini belirterek, Amerika’ya gerçek bir değişiklik getireceğini iddia etti. Demokrat Parti’nin adayları başkan seçilmelerinde durumunda ülkedeki illegal göçmenlerin sağlık harcamalarını karşılayıp karşılamayacaklarının sorulması üzerine 10 adayın olumlu cevap vermesinin ardından tweeter hesabından paylaşım yapan Trump “Tüm Demokratlar ellerini milyonlarca illegal göçmene sınırsız sağlık hakkı vermek için kaldırdı. Peki ya Amerikan vatandaşlarının hakları?” paylaşımında bulundu. Trump, demokratların ücretsiz üniversite eğitiminden, sağlık sistemine, ücretsiz evden, arabaya pek çok şeyin vaadini vermesini eleştirerek “Baksanıza kimsenin çalışmasına gerek yok! Herkes herşeyi bedava alacak. Çok ilginç!” yorumunda bulundu.