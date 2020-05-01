Trump'tan CNN ve NBC'ye "Çin'in kuklaları" benzetmesi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "yalan haberci" ve "halkın düşmanı" olarak nitelediği basın kuruluşları CNN ve NBC için "Çin'in kuklaları" benzetmesi yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda sorumlu tuttuğu Çin hakkında, NBC ve CNN'in yaptığı haberleri eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, "NBC ve yalan haberci CNN, Çin hakkında muhteşem şeyler söylemek için çaba gösteriyor. Onlar, burada iş yapmak isteyen Çin'in kuklaları. Çin'e yardım etmek için yayın araçlarını kullanıyorlar. Halk düşmanları!" ifadesini kullandı.

- Trump'ın Çin'e virüs savaşı

Trump, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş ancak detay vermekten kaçınmıştı.

Öte yandan Trump, son günlerdeki açıklamalarında da sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.