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Trump’tan çarpıcı UFO açıklaması! ‘Her şey mümkün’

ABD Başkanı Donald Trump, ABD üssünde UFO enkazı saklandığı iddialarını yalanlarken, aynı zamanda 'Her şey mümkün' diyerek konuya dair 'açık fikirli' olduğunu söyledi.

07 Temmuz 2019 Pazar 09:25
Trump’tan çarpıcı UFO açıklaması! ‘Her şey mümkün’

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasına verdiği bir demeçte gizli bir ABD üssünde UFO enkazı saklandığı iddialarını yalanladı.

Fox News'e verdiği demeçte ABD Başkanı Donald Trump, UFO iddialarına ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Gazeteci Tucker Carlson'ın UFO'lara ilişkin bir sorusunu yanıtlayan Trump, "Bu konuya fazla girmek istemiyorum. Fakat kişisel olarak bu konuda şüpheliyim" dedi.

Kendisini 'inanan biri' olarak tanımlamadığını söyleyen Trump, yine de 'her şeyin mümkün olduğunu' söyledi.

'Açık fikirliyim'

Trump şu ifadeleri kullandı: "Demek istediğim şu, bunun (UFO gördükleri) üzerine yemin eden insanlar var, değil mi? Pilotlar geliyor ve bunu söylüyorlar. Bu pilotlar bu hususi dünyayla pek ilgili pilotlar da değiller. Ancak bazı şeyler gördüğünü söyleyen insanlar var."

Bir hükümet yetkilisinin ABD'nin UFO enkazına sahip olmasına ilişkin iddiasının doğru olacağını 'zannetmediğini' söyleyen Trump, "Yine de bu konuda açık fikirliyim" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 09:25
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Amerikan medyası
  3. Fox News
  4. UFO
  5. ABD üssü

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