Trump'tan bir çark daha!

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke ABD oldu. ABD Başkanı Donald Trump, en başından beri virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan ortaya çıktığını iddia ederek, Çin'in ağır bir bedel ödeyeceğini söylemişti. Bugün konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yapan Trump, geri adım attı.

"Çin'de kötü şeyler oldu, bununla yüzleşelim"

Trump, Oval Ofis'te New York Post'a verdiği özel röportajında, Covid-19 salgınını ve ABD'nin dış politikasını değerlendirdi.

Virüsün küresel bir salgın haline gelmesinden Çin'i sorumlu tutan Trump, "İstihbarat raporlarından anlıyoruz ki, Çin'de kötü şeyler oldu. Bununla yüzleşelim. Çin, bunu kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde Vuhan'dan çıktı" diye konuştu.

"Virüs Vuhan'da ortaya çıktı ama laboratuvarda olmayabilir"

Daha önceki açıklamalarında Covid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığını savunan Trump, bu kez, "Virüs, Vuhan'da ortaya çıktı ama burası bir laboratuvar olmayabilir. Virüsün oradan çıkıp tüm dünyaya yayılmasına izin verilmemeliydi" ifadesini kullandı.

Çin ile artan gerginlik askeri müdahaleyle sonuçlanacak mı?

Trump, Çin ile artan gerginliğin askeri bir müdahaleyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı sorusuna da şu yanıtı verdi:



"Savaş hakkında konuşmak istemiyorum. Bu çok nahoş bir şey. Biliyorsunuz Çin ile birkaç ay önce ticaret anlaşması yaptık. Anlaşma sürecinde iki ülke ilişkileri hakkında büyük bir iyimserlik vardı. Sonra bu virüs ortaya çıktı"