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Dünya Trump'tan Biden'a kabine tepkisi
Dünya

Trump'tan Biden'a kabine tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışını kazanan Joe Biden'ın kabinesini oluşturmaya başlamasına sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 05:43:00 -
Trump'tan Biden'a kabine tepkisi

Twitter hesabından Biden'ın kabine kurma çalışmalarını eleştiren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, "4 eyalette seçim sonuçlarını değiştirmeye yetecek yüz binlerce usulsüz oy tespit edilmişken ve bu, seçimi kazanmak için fazlasıyla yeterliyken Joe Biden neden hızla kabine oluşturuyor?" paylaşımında bulundu.

Trump, "Umarım, mahkemeler ve kanun yapıcılar, seçimlerin ve ABD'nin güvenilirliğini korumak için ne yapılması gerekiyorsa gereken cesareti gösterir. Dünya izliyor." ifadesini kullandı.

Twitter ise Trump'ın bu paylaşımına uyarı etiketi koydu.

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