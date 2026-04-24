Trump'tan ateşkes açıklaması! Uzatıldığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında devam eden ateşkes anlaşmasının 3 hafta süreyle uzatıldığını duyurdu.

Açıklama, bölgede devam eden çatışmaların gölgesinde geldi.

GERİLİMİ AZALTMA HEDEFİ

Uzmanlara göre ateşkesin uzatılması, sınır hattında artan gerilimin kontrol altına alınması ve diplomatik sürecin devam etmesi açısından önem taşıyor.

Son dönemde karşılıklı saldırıların sıklaşması, ateşkesin kırılgan yapısını bir kez daha gözler önüne sermişti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Washington’da yürütülen temaslar ve arabuluculuk girişimleri, taraflar arasında tansiyonun düşürülmesi için yoğun şekilde devam ediyor.

ABD’nin sürece doğrudan dahil olması, ateşkesin korunması açısından belirleyici rol oynuyor.

SAHADAKİ RİSKLER DEVAM EDİYOR

Her ne kadar ateşkes uzatılmış olsa da, sınır hattında zaman zaman yaşanan saldırılar ve ihlal iddiaları, bölgede kalıcı bir istikrarın henüz sağlanamadığını ortaya koyuyor.

Gözler, önümüzdeki 3 haftalık süreçte sahadaki gelişmeler ve tarafların atacağı adımlara çevrildi.