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Dünya Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı... Resmen onay aldı!
Dünya

Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı... Resmen onay aldı!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinde de kullanılan ve etkili olduğu belirtilen bir antikor kokteyli için acil kullanım onayı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:53:00 -
Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı... Resmen onay aldı!

Regeneron firmasına ait antikor kokteyli ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde yüksek riskli hastalara uygulanabilecek.

Onay verilen antikor kokteyli daha önce ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse yakalandığında, kendisinin tedavisinde kullanılmıştı. Antikor kokteylinin, koronavirüse yakalananların hastaneye yatmasına gerek kalmadan, hastalığı hafif semptomlarla geçirmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar antikor kokteylinin hastalığın hemen başında, uygulanması gerektiğini söylüyor. Hastaneye yatmış ya da oksijen terapisine ihtiyaç duyulan hastalarda kullanılmasına izin verilmiyor.

Firma, kasım ayı sonuna kadar 80 bin, Ocak 2021'de ise 300 bin hastaya yetecek kadar antikor kokteylini hazırlayabileceğini duyurdu. FDA bu ay başında "Eli Lilly" firmasına ait bir antikor ilacına da "acil kullanım onayı" vermişti.

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