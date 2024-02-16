Trump'ın 'sus payı' davasında karar!

ABD'li ahlaksız film oyuncusu Daniels, Trump ile yaşadıkları gayri meşru ilişki konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını iddia etti.

Trump hakkındaki iddiayı yalanlasa da 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, 130 bin dolarlık söz konusu ödemeyi belgesiyle doğruladı.

ABD eski Başkanı Trump, geçtiğimiz sene 4 Nisan’da söz konusu ödemeyi örtbas etmek için mali kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandığı dava kapsamında hakim karşısına çıkmış ve duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti.

Trump 24 Mart'ta hakim karşısına çıkacak!

Daniels'ın iddialarına ilişkin Trump hakkında açılan ceza davasının ilk duruşma tarihi 24 Mart olarak belirlendi.

Trump bugünkü duruşma öncesinde de hakkındaki iddiaları yalanlayarak, "Başkanlığa adaylığımı koymasaydım ve seçim kampanyam iyi gidiyor olmasaydı hiçbir şekilde bu olaylar yaşanmazdı” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO