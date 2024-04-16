  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkes bunu merak ediyordu! Kabinede değişiklikle ilgili flaş gelişme

Ne diyeceği merak ediliyordu! Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklaması

Dev bankadan yeni tahmin! Altın fiyatları ne olacak?

Ahmet Hakan’dan gündemi sarsan “AK Parti” yazısı! 5 madde saydı, “Bu yanlışlardan hemen kurtulun” çağrısı yaptı

Necmettin Batırel yetkililerden önce bildirdi: Türkiye orada büyük bir doğalgaz rezervi buldu

Türkiye’ye gündemi sarsan “İran” uyarısı! Böyle saçmalık olur mu? Eğer Türkiye bunu yapmazsa…

Başkan Erdoğan tüm kamuoyuna duyuracaktı! Anlaşma sessiz sedasız iptal edilmiş

Erdoğan'la Şimşek arasında geçen bomba konuşma ortaya çıktı! İşte seçim dengelerini değiştiren o diyalog

İran füzeleri tiyatrosunun maliyeti belli oldu!

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikten vazgeçmek mümkün
Aktüel Trump'ın 'sus payı' davası başladı!
Aktüel

Trump'ın 'sus payı' davası başladı!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 01:40:00 - 2024-04-16 06:30:51
Trump'ın 'sus payı' davası başladı!

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, ilişkide olduğu müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödenmesine ilişkin açılan dava, New York'ta başladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Manhattan Ceza Mahkemesi'ne avukatları ile geldi.

Mahkeme salonuna girmeden önce basın mensuplarına kısa açıklama yapan Trump, bu davanın siyasi motivasyonla açılmış tarihi dava olduğunu ve hiçbir suçu bulunmadığını savundu.

Eski ABD Başkanı Trump, "Suçsuz olduğum için burada olmaktan gurur duyuyorum. Siyasi insiyaklarla açılmış bu dava Amerika'ya hakarettir. Buna benzer bir olay daha önce hiç görülmedi. Buraya asla getirilmemeliydim" ifadelerini kullandı.

Jüri seçimi

Davaya ilk olarak 12 kişilik jüri seçimiyle başlanacak. ABD'de cezai davalarda, bulunulan bölgede vergi kayıtları üzerinden rastgele seçilen vatandaşlar tarafından oluşturulan jüri heyetinin kararı esas alınıyor. Bu davada da Manhattan'da ikamet eden ABD vatandaşı, daha önce hiçbir suça karışmamış kura ile seçilen yaklaşık 100 jüri adayı bulunuyor.

Bu kişiler arasından seçilecek 12 asıl, 6 yedek jüri heyeti için adaylar, davada "tarafsız" ve "ehliyetli" şekilde karar verebilmesi için sıkı bir elemeden geçirilecek. Jüri adaylarına, siyasi olaylara bakışı, politik eğilimleri, Trump'a karşı lehte veya aleyhte kuvvetli hisleri olup olmadığı şeklinde sorular sorulacak. Adaylara, sadece kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde kime oy verip vermeyecekleri sorulmayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Savcılık, tarihte ilk kez eski bir ABD başkanının cezai yargılanması nedeniyle savunmanın jüri seçimine çok ehemmiyet veriyor. 100 aday arasından yapılacak seçimin iki haftaya kadar sürebileceği kaydediliyor.

Jüri seçimi tamamlandıktan sonra Trump’ın yargılanmasına geçilecek.

Uzmanlar, tarafların sunumları ve şahitlerin dinlenmesi ile birlikte yargılamanın 6 ila 8 hafta sürebileceği tahmininde bulunuyor. Bu süreçte Trump'ın da haftada 4 gün mahkeme salonunda yer alması gerektiği belirtiliyor.

Trump, büyük jüri tarafından suçlanmıştı

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Rotasını Türkiye'ye çevirdi: O ülkeden Türkiye'ye pazartesi gelecek, cuma yurdumuzdan tamamen çıkacak!
Rotasını Türkiye'ye çevirdi: O ülkeden Türkiye'ye pazartesi gelecek, cuma yurdumuzdan tamamen çıkacak!

Yaşam

Rotasını Türkiye'ye çevirdi: O ülkeden Türkiye'ye pazartesi gelecek, cuma yurdumuzdan tamamen çıkacak!

Suudi Arabistan ve BAE saldırı bilgilerini ABD ile paylaştı! Arap hükümeti yetkilileri gizlice anlaştılar
Suudi Arabistan ve BAE saldırı bilgilerini ABD ile paylaştı! Arap hükümeti yetkilileri gizlice anlaştılar

Dünya

Suudi Arabistan ve BAE saldırı bilgilerini ABD ile paylaştı! Arap hükümeti yetkilileri gizlice anlaştılar

56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız
56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız

Aktüel

56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız

Ünlü medya şirketi iflas bayrağını çekti! DEV marka konkordato ilan edebilir: 20 yıl önce kurulmuştu, ortağıydı
Ünlü medya şirketi iflas bayrağını çekti! DEV marka konkordato ilan edebilir: 20 yıl önce kurulmuştu, ortağıydı

Ekonomi

Ünlü medya şirketi iflas bayrağını çekti! DEV marka konkordato ilan edebilir: 20 yıl önce kurulmuştu, ortağıydı

Emekli maaşı! 995 1998 2007 girişliler: Prim yaş koşulları sil baştan değişti! 6 sene erken emeklilik talihi
Emekli maaşı! 995 1998 2007 girişliler: Prim yaş koşulları sil baştan değişti! 6 sene erken emeklilik talihi

Ekonomi

Emekli maaşı! 995 1998 2007 girişliler: Prim yaş koşulları sil baştan değişti! 6 sene erken emeklilik talihi

ABD, Çin'i o ülkeye askeri çabalarına yardım etmekle suçluyor... Rusya, Çin arasında neler oluyor? Kritik hamle
ABD, Çin'i o ülkeye askeri çabalarına yardım etmekle suçluyor... Rusya, Çin arasında neler oluyor? Kritik hamle

Dünya

ABD, Çin'i o ülkeye askeri çabalarına yardım etmekle suçluyor... Rusya, Çin arasında neler oluyor? Kritik hamle

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23