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Dünya Trump'ın sözlerine Biden cephesinden cevap
Dünya

Trump'ın sözlerine Biden cephesinden cevap

ABD'deki seçimlerinde sayım devam ederken adaylar arasındaki rekabet iyice kızıştı. Biden'ın seçim ofisinden Jen O'Malley Dillon yaptığı açıklamada, "Trump tehdidini gerçekleştirerek, oyların düzgün bir şekilde sayımını durdurmak üzere mahkemeye giderse bunun önüne geçmek için avukatlarımız hazır bekliyor olacak” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:26:00 -
Trump'ın sözlerine Biden cephesinden cevap

ABD'de yapılan tarihi seçimle ilgili açıklama yapan Donald Trump'ın ardından Joe Biden cephesinden de bir değerlendirme geldi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün buradayım, şunu söylemek için buradayım. Seçimi kazanmak için doğru yolda ilerliyoruz. Daha önce hiç karşılaşılmadık sayıda postayla oy kullanıldı, bu yüzden hepsinin sayılmasını bekleyeceğiz. Ama kendimizi iyi hissediyoruz.

Arizona'dan ve Minnesota'dan iyi haberler geldi. Wisconsin ve Michigan ile ilgili de iyi hissediyoruz. Yarın sabah kadar sonuçları öğrenebiliriz ama belki biraz daha uzun da sürebilir. Bu uzun sürecek."

"Avukatlarımız hazır bekliyor"

Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın ekibinden de konuya ilişkin açıklama geldi. Biden'ın seçim ofisinden Jen O'Malley Dillon yaptığı açıklamada, "Trump tehdidini gerçekleştirerek, oyların düzgün bir şekilde sayımını durdurmak üzere mahkemeye giderse bunun önüne geçmek için avukatlarımız hazır bekliyor olacak” dedi.

Trump ne demişti?

Sayımların devam ettiği seçimle ilgili değerlendirme yapan Başkan Donald Trump, zaferini ilan ederek "Bu ülkenin iyiliği için hukukun düzgünce ilerlemesini istiyoruz. ABD yüksek mahkemesine gideceğiz. Sayımın durmasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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