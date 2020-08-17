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Dünya

Trump’ın sözleri dünya gündemine oturdu: Sende Erdoğan ile baş edecek zihin yok

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye darbe tehdidinde bulunan rakibi Joe Biden'e çok sert sözler ile yüklendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 17:44:00 -
Trump’ın sözleri dünya gündemine oturdu: Sende Erdoğan ile baş edecek zihin yok

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak başkanlık seçimlerinde demokratların adayı olacak olan Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik skandal tehditler savurduğu ortaya çıkmıştı. ABD’li ismin sözleri büyük tepkilere neden olurken Başkan Donald Trump’ın konuya ilişkin yorumu gündeme oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili darbe çıkışında bulunan rakibi Joe Bden ile ilgili ‘Erdoğan birinci sınıf satranç oyuncusu. Bu yüzden Biden, Erdoğan ile baş edemez. Çünkü o zihinsel kapasite kendisinde yok’ ifadelerini kullandı.

‘Erdoğan konusunda yardım talebi’

Trump, geçtiğimiz hafta bazı liderlerin kendisine telefon ettiiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konusunda yardım istediklerini söyledi.

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