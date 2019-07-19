Trump’ın Somali asıllı Müslüman temsilci Ilhan Omar’a saldırısı ters tepti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Caroline’de yaptığı başkanlık kampanyası konuşmasında Temsilciler Meclisi’nin Müslüman Üyesi İlhan Omar’i Amerikan düşmanı olarak suçlaması büyük tepki çekti. Trump, destekçilerinin “Onu geri gönder” sloganlarının ardından devam ettiği konuşmasında, “El Kaide seninle övünüyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Carolina seçim kampanyasında yaptığı konuşmada Somali asıllı ABD vatandaşı ve Kongre üyesi İlhan Omar’a mülteci statüsü, dini ve etnik kökeni üzerinden saldırması tepkiye neden oldu. Trump’ın destekçileri "Onu geri gönder” sloganları atarken, çoğunluk ise bu söylemlere tepki gösterdi. Trump’ın söylemleri yalnızca Demokratlardan değil kendi partisinden de büyük tepki gördü. Trump daha sonra yaptığı açıklamada bu sloganı tasvip etmediğini söyledi.

Trump daha önce attığı bir Tweet’te, Amerikan asıllı olmayan İlhan Omar ile diğerleri ABD doğumlu olan 4 Demokrat milletvekiline yönelik, "Yer yüzündeki en büyük ve en güçlü bir ülkenin halkına Amerika’nın nasıl yönetileceğini söylemek yerine neden geldikleri, tamamen çökmüş, teröre bulaşmış yerlere geri gidip, daha sonra gelip bunları bize söylemiyorlar” demişti. Temsilciler Meclisi Trump’ın bu sözlerini ırkçı olduğunu ifade ederek kınarken, Omar da Trump’ın faşist ideoloji kustuğunu söyleyerek, “Başkanın benim gibi olanların gitmesini söylemesi, buranın onların ülkesi olmadığını söylemesi yalnızca bana söylenen değil benim gibi olan herkesi hedef alıyor” dedi.

Trump’ın Omar düşmanlığının arka planı

Trump’ı Omar’a öfkesi, ABD’nin Müslümanlara karşı ayrımcılığını eleştirmesinden kaynaklanıyor. Trump, Omar’ın 2013 yılında Minnesota’daki bir söyleşide, ABD’nin Müslümanların içişlerine karışması ve bütün Müslümanları terörist olarak kabul etmesini eleştirmesi nedeniyle Omar’a tepki gösteriyor. Omar bu söyleşisinde terör teşkilatlarını alçak ve iğrenç olarak nitelerken, Trump ise “Temsilci Omar, ‘Terörizm bizim diğer insanların işlerine karışmamıza bir tepkidir” diyerek ülkemize yapılan terörist saldırıları için ABD’yi suçladı” dedi.

Ilhan Omar, terörist saldırılar sebebiyle ABD’yi suçlamıyor ancak Amerikalıların geçmişte Orta Doğu’daki anlaşmazlıklar konusunda terörist örgütlerin oluşmasındaki rolüne bakmasında ısrar ediyor. Omar, “Kimse, bunların diğer milletlerin işlerine bizim karışmamızın yan ürünü olduğunu düşünmek istemiyor” dedi.

Trump ise “Omar, ‘Kara Şahin düştü’ operasyonuna katılan Amerikan askerlerine leke sürdü. Başka bir ifadeyle, Somali’de barışı sağlamaya çalışan kahraman Amerikalılara kara çaldı” ifadelerini kullanmıştı.

Bir Amerikalının “Somali’nin başkentine yapılan en büyük saldırının 230 kişinin öldüğü saldırı değil, ABD askerlerinin 90’larda (Karaşahin düştü filmine konu olan) 19 Amerikalının öldüğü çatışmadır” şeklindeki Tweet’ine karşı Ilhan Omar, “O kişi seçici hafızasında aynı gün Amerikan askerlerinin binlerce Somaliliyi öldürdüğünü unutmuş” şeklinde bir tweet atmıştı.

Bazı kaynaklar 18 Amerikalının öldüğü 73’ünün de yaralandığı o gün binlerce Somalilinin öldüğünü söylerken bazı kaynaklar da yüzlerce kişinin öldüğünü söylüyor.

DEAŞ konusu

Ilhan Omar, DEAŞ’a katılmayı planlayan 6 kişiye ceza verirken adalete yapıcı yaklaşım göstermesi ricasında bulundu. Yargıç bu 6 kişiye 30 yıldan faza hapis cezası verdi. Bunun üzerine Trump, “Omar terörist örgüte katılmak teşebbüsünde bulunan kişiler için şefkat talebinde bulundu” dedi.

Venezuela konusu

Ilhan Omar mayıs ayında yaptığı açıklamada, "ABD yaptırım uygulayarak ve müdahalede bulunarak Venezuela’da ihtilaf çıkmasına sahne oluşturdu. Sahneye koyduğumuz politikalar Venezuela’nın yıkımına yardım etti” dedi.

Trump ise "Omar Venezuela’da kriz çıkmasından dolayı ABD’yi suçladı“ ifadelerini kullandı.

İlhan Omar’ın bu sözlerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “Omar bu sözleriyle hürriyet yerine sosyalizmi destekliyor” yorumunda bulundu.

Omar ise bu yoruma şöyle cevap verdi:

“Geçmişteki bir müdahalede olduğu gibi, savaşa karşı çıkanlar diktatörlerin destekçileri ve hürriyet düşmanları olarak yaftalandı."