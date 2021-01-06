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Dünya Trump'ın 'seçim sonuçlarını kabul etme' çağrısına Pence'ten cevap
Dünya

Trump'ın 'seçim sonuçlarını kabul etme' çağrısına Pence'ten cevap

Amerika Birleşik devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, düzenlediği mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e seçim sonuçlarına itiraz etme çağrısında bulundu. Pence'den Trump'a cevap gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 22:59:00 -
Trump'ın 'seçim sonuçlarını kabul etme' çağrısına Pence'ten cevap

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çağrıda bulundu. Trump'ın "Seçim sonuçlarına itiraz et, doğru olanı yap" çağrısına Pence'ten yanıt geldi. Başkan Yardımcısı Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor" dedi. Pence, Seçiciler Kurulu'nda oylara itiraz etme gibi bir yetkisinin olmadığını vurgulayarak, "ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmadı" ifadelerini kullandı.

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